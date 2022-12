Siga estos consejos si piensa usar lentes de contacto en Halloween

En Halloween son muy comunes los lentes de contacto cosméticos, pues al cambiar de color los ojos o de forma la pupila, son un complemento perfecto para llevar a otro nivel su disfraz. Sin embargo, si no lo hace con las medidas de cuidado necesarias, corre el riesgo de afectar su salud visual.

Aunque los lentes de contacto son dispositivos médicos, son cuerpos extraños que van a estar en contacto directo con los ojos. Sin prescripción médica, hay riesgo de cortar, rayar e infectar el ojo, ya que pueden no estar debidamente adaptados.

“Infecciones bacterianas como conjuntivitis, lesiones dolorosas en la córnea, como úlceras o queratitis, síndrome de ojo seco y pérdida de la agudeza visual, son algunos de los riesgos. Uno de los más severos son las abrasiones en la córnea que, incluso pueden requerir trasplantes u ocasionar la pérdida de la visión de no ser tratados oportunamente por un especialista”, afirma Yohana Chacón, optómetra y jefe de Dirección Científica en ópticas GMO.

Algunos de los síntomas de alerta, si está usando los lentes de forma equivocada, son: sensación de sequedad y arenilla en los ojos, o sensación de cuerpo extraño dentro del ojo, enrojecimiento, irritación, lagrimeo e incluso, dolor al retirar los lentes. De ser así, quíteselos inmediatamente y acuda a un especialista.

Ahora bien, en el mercado existen opciones para que use estos lentes de manera segura, destaque su disfraz y cuide sus ojos al mismo tiempo. Para ello, siga las siguientes recomendaciones:

Valoración médica previa

No todos los ojos son iguales, ni siquiera sus dos ojos son idénticos, por lo que cada persona necesita de un examen ocular para determinar si puede o no usar lentes de contacto, y cuáles son los que mejor se adaptan sin causarle daño alguno. Así que, si quiere usar lentes cosméticos en Halloween, un optómetra lo puede ayudar y le indicará cuál es su mejor opción.

De igual forma, tenga en cuenta que estos lentes no tienen ningún efecto correctivo para la visión, por lo que si tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia en un nivel severo, consulte antes con su médico porque, lo más probable, es que comprometa su visión.

Comprarlos en lugares especializados

“Es indispensable que las personas los adquieran en ópticas habilitadas y certificadas, y que revisen los empaques: Deben tener registro INVIMA, fecha de vencimiento, lote y la caja debe estar totalmente sellada y en perfectas condiciones. De hecho, en la página web del INVIMA es posible verificar con el registro, que los lentes sí están avalados como dispositivos médicos seguros”, agrega Chacón.

No usarlos más del tiempo indicado

Estos lentes son desechables, pues suelen ser rígidos e impiden la oxigenación del ojo y el paso de la iluminación, por lo que no pase más de 2 o 3 horas con ellos, no se quede dormido teniéndolos puestos y mucho menos los guarde para usarlos en otra ocasión. No alargue el tiempo, incluso si no siente ninguna molestia, porque puede ser el inicio de algo más delicado. Además, recuerde que son de uso personal e intransferible.

Cuidado con el maquillaje

El pegante de las pestañas postizas, tintes, prótesis para simular heridas, entre otros, pueden causar reacciones alérgicas. Debe cuidar que ninguna partícula de este maquillaje para Halloween quede atrapada entre la superficie ocular y el lente, por lo que antes de maquillarse, ponga sus lentes de contacto, y retírelos previo a desmaquillarse.