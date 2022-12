“Solo podemos comer una sola vez al día”: familia en Neiva durante la pandemia

“Solo podemos comer una sola vez al día”, contó Edwin, un colombiano en Neiva, padre de tres hijos menores de edad, quien al quedarse sin empleo actualmente vive del rebusque.

Para Edwin Serrano Satizabal, quien además de su esposa, sus tres hijos de 1, 8 y 11 años, debe cuidar de su padre de 80 años, el confinamiento ha traído graves problemas económicos, situación que ha generado disminución en los ingresos para el sostenimiento de su familia. Ante esto, deben racionar la comida, ya que por el poco dinero que logra conseguir solo les alcanza para una sola comida al día

“Antes nosotros normalmente teníamos nuestras tres comidas, ahora sí ya mermó todo, porque si desayunamos ya no podemos almorzar”, relató Edwin Serrano.

Actualmente, Neiva, con una tasa del 37.4%, es la primera ciudad en el país con más desempleo y este se convierte otra de las pandemias que debe afrontar esta familia. Edwin vive del día a día porque, como dice él, "ni las deudas, ni los recibos de servicio público dan espera".

“Más de un mínimo me ganaba yo en vigilancia y ya después que entre independiente me hacía semanalmente entre 100.000 y 200.000 pesos y ya con la pandemia me saco 20.000 o 30.000 pesitos”.

Aunque tratan de sobrellevar la situación, esta crisis, como lo relata este hombre, ha afectado no solo económicamente su familia, sino emocionalmente.

