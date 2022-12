Taxista Contreras colgó cuando en Mañanas BLU le preguntaron por infracción al grabar video

En entrevista con BLU Radio, el taxista Freddy Contreras dijo que nunca les faltó al respeto a las mujeres conductoras de Uber al afirmar que debían dedicarse a lavar y planchar luego de la salida de la plataforma del país.

El taxista lamentó que lo “hayan malinterpretado”, pero se sostuvo en que los oficios mencionados no van contra la dignidad de la mujer y añadió que no es machista.

“No son machista, para nada. Un compañero me felicitó ayer por el video y yo le respondí: ‘¿Usted es capaz de tener un bebé alzado, darle pecho, fritar huevos sin que se le queme y estar haciendo el oficio en la cocina? - Me dijo, no. Yo le dije que esas eran las mujeres. Son más berracas que uno”, dijo.

Asimismo, Contreras dijo que es falso el testimonio de Nicole, una joven que asegura haber sido víctima de agresión hace un tiempo en un taxi.

Finalmente, a la pregunta de Néstor Morales, director de Mañanas BLU, sobre si cometió una infracción al transmitir por Facebook Live mientras conducía, Contreras colgó la llamada.

“El celular estaba ubicado… ah juemadre, espere que se me va a apagar”, dijo y terminó la llamada.

Escuche la entrevista completa con Freddy Contreras en Mañanas BLU: