¿Tener relaciones en el agua no embaraza? Mitos y verdades sobre el sexo

La doctora Flavia Dos Santos habla sobre algunos mitos muy comunes entre las personas y afirma cuáles son ciertos y cuáles no.

Publicidad

-¿Es verdad que uno puede tener orgasmos con sexo anal? Son rarísimos los casos de este tipo y generalmente se dan porque la mujer puede fantasear en el momento del acto.

¿Tragar esperma hace mal a la salud? No, no hay ningún problema siempre y cuando el hombre no esté enfermo.

Publicidad

-¿Tener sexo en el agua no embaraza? Es un error, el agua no mata los espermatozoides.

Publicidad

-¿Masturbarse demasiado hace nacer pelos en las manos? Esta es una pregunta muy frecuente en los jóvenes. Este es un mito es muy antiguo pero no tiene nada de cierto.

-¿Tomar anticonceptivos puede disminuir el deseo sexual? Sí, porque algunas mujeres les puede afectar la composición de los anticonceptivos.

Publicidad

-¿El sexo durante embarazo lastima al bebé? No, los bebés están en una bolsa amniótica que los protegen más allá del cuello del útero.

Publicidad

-¿Se puede fracturar el pene durante el sexo? Sí, una mala posición puede ocasionar que se rompa alguno de los cuerpos cavernosos que lo componen.

-¿El sexo oral causa cáncer en la boca y garganta? Sí, el virus del papiloma humano se transmite a través del sexo oral.