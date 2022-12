Todo lo que nos muestra la televisión de ahora es reencauchado: Pepe Sánchez

en el cine y la televisión colombiana, además de anécdotas de su vida personal.

Pepe inició su carrera en 1954 cuando fue locutor en la emisora HJCK para luego pasar a destacarse como uno de los mayores y más representativos actores y directores de la pantalla chica en el país.

Luego de estudiar cine en Praga, regresó a Colombia para actuar y dirigir. Se destacó como interprete en la serie ‘Yo y tú’ en 1968. Como director participó en La tregua (1986); Vivir la vida (1986) y Mujeres (1988), entre otras producciones.

La comedia ‘El Chinche’ fue uno de sus trabajos más representativos y que marcó la carrera de Sánchez porque no solo la dirigió sino también fue su libretista. “Allí pude evidenciar los cambios que se estaban dando en Bogotá con la llegada de los primeros desplazados”.

También destacó su innovación cuando sacó las cámaras a las calles con su serie de 1988 llamada ‘Romeo y buseta’.

Fue perceptible en las novelas por su trabajo en ‘Café’ aunque le da crédito a la interpretación de Margarita Rosa para que esta apuesta alcanzara el éxito en la televisión colombiana.

Asegura que hoy en día no ve televisión: “un espectáculo debe ser sorpresivo y en este momento no lo es. Es un medio donde se han encontrado fórmulas que dan mucho dinero pero eso no significa que ya esté todo inventado”.

“Tengo mis principios de izquierda. Un sistema justo sería la iniciativa privada controlada por el Estado enfocado en un bien común”, agregó.

Se considera como un director amoroso y dice que “el actor siempre tiene la capacidad de crear características propias del personaje”, por ende la participación en sus creaciones siempre van acompañadas de las opiniones de todo su equipo de trabajo.