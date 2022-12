Una noche de copas le dejó un tatuaje en el rostro

Como la escena de la película ‘¿Qué pasó ayer?’, donde uno de los protagonistas despertó de una resaca con un tatuaje en su rostro, un sujeto galés vivió la misma situación luego de una noche de pasada de copas.

El hombre de aproximadamente cincuenta años de edad, se llevó una sorpresa al despertarse y notar que tenía un tatuaje en su rostro con el diseño de unas gafas con la marca Ray-Ban. Al principio el hombre pensó que el dibujo había sido realizado con marcador pero al notar que no se borraba cuando intentó quitarse, cayó en cuenta de que la tinta era permanente. (Vea también: Por error, Google invitó a la "Feria del clítoris" ).

Ante las burlas generadas por el particular diseño en su rostro, decidió someterse a tratamientos laser para removerlo y lograr así borrar las gafas que le dejaron una 'noche loca'.

This Swansea man had a pair of Ray-Ban sunglasses tattooed on his face for two years https://t.co/A2DosQNJqY pic.twitter.com/f4DSFUZk4p

