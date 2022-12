Una ‘presencia’ me visitó cuando era estudiante: Juan Diego Alvira

Juan Diego Alvira, presentador de Noticias Caracol y director del programa Vive Bogotá de Blu Radio, compartió en Luna Blu durante el jueves de oyentes una experiencia extranormal que tuvo hace varios años cuando vivía en una casa de estudiantes en Chapinero, pues es oriundo de Tolima y vino a Bogotá a realizar su carrera de pregrado.

Cuenta que esa casa era muy antigua, grande, fría y tenía cierto toque lúgubre. Una noche, cerca de las 11:00pm, Juan Diego se encontraba estudiando en la sala para un parcial, mientras sus otros compañeros dormían. En frente de la mesa del comedor donde estaba sentado, había un mueble con un espejo, y de repente sintió que alguien se sentó allí.

“No movieron la silla, pero fue como un viento, una energía. Me acuerdo y empiezo a erizarme de los nervios. Se sentó alguien ahí al frente, pero uno incrédulo dice no, era por el cansancio. Cuando de un momento a otro sentí que alguien me dio una palmada en el hombro, entones me quedé quieto, frío, levanté la mirada hacia el espejo a ver si alcanzaba a observar a alguien detrás de mí. No había nada. Como a los 10 minutos de sentir esas energías, sentí que alguien me susurraba, pero no podía descifrar si se trataba de una voz femenina o de un hombre”, relató.

Juan Diego asegura que salió corriendo hacia su cuarto y al otro día le comentó a sus compañeros de la casa lo que había experimentado. Ellos coincidieron en que también en algún momento habían sentido lo mismo. La historia que le dieron es que al parecer en esa casa una niña murió ahogada.