Uribismo asegura que Santos deberá acatar eventual asilo de Andrés F. Arias

Desde el Centro Democrátcio aseguran que si el ex ministro Andres Felipe Arias se asila en los Estados Unidos, el gobierno tendrá que respetar esta medida.

En medio de la asamblea con la que se busca la aprobación de los estatutos del movimiento político Centro Democrático para que esta colectividad se convierta en partido, el Senador Juan Carlos Vélez le pidió al gobierno del presidente Juan Manuel Santos que sea respetuoso de las decisiones que tome el gobierno de los Estados Unidos, si el ex ministro Andres Felipe Arias pide asilo.

“Un país cuando se le presenta una solicitud de asilo, evalúa si realmente hay persecución política o no contra esa persona, si ese país dentro de su autonomía decide otorgarle asilo esta concediéndole un derecho, eso no se puede cuestionar, ese es un derecho humano eso está establecido en convenios internacionales", manifestó.

Y agrego además, “cuando el presidente Santos cuestiona la posición de Andrés Felipe Arias me parece que se está contradiciendo porque siempre ha pregonado el respeto por los tratados internacionales, en este caso el presidente Santos debe esperar que decisión toma el gobierno de los Estados Unidos con respecto al asilo para Andrés Felipe Arias, si se lo otorga no puede cuestionarlo y si no se lo otorga pues no tiene otra alternativa Arias que atender los reclamos de la justicia colombiana”.