Vanessa de la Torre estrenará libro del amor de mujeres en tiempos de guerra

Vanessa de la Torre estuvo en Agenda en Tacones hablando de su vida y su trayectoria profesional. Confesó que su primer nombre es Gloria por una tradición familiar y ahora se estrena con Mesa BLU a las 8:00 de la noche.

“Es un proyecto nuevo para conversar y escuchar buena música. En un país tan agresivo y polarizado pues debe haber un espacio para dialogar”, señaló.

La periodista caleña afirmó que está por terminar su libro ‘Historias de amor en capos de guerra’ basado en historias de mujeres golpeadas por la violencia.

“Como reportera me recorrí muchos lugares de Colombia en tiempos de guerra cuando empezó todo el proceso de paz y me encontré que una mujer enamorada es capaz de limpiar todo lo que hay a su alrededor, cura sus heridas y la de sus seres queridos para reconstruir. No he visto nada más poderoso que una mujer enamorada”, afirmó.

De la Torre afirmó que todo en su vida lo ha hecho por amor, desde su carrera hasta su vida personal.

“Mi prioridad son mis hijas y amo ser mamá. Dejé de madrugar en radio para poder organizarme con ellas para que fueran al colegio”, aclaró.

Vanessa de la Torre se puso contra la pared en el cuestionario de Agenda en tacones. Confesó cuál fue su última mentira, el pensamiento más sucio que ha tenido, entre otros secretos.

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:

