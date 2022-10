Vetan en Polonia al tierno Winnie the Pooh por "sexualidad dudosa"

de mal ejemplo para los niños porque tiene una "sexualidad dudosa", "no se viste adecuadamente, va medio desnudo" y "es hermafrodita".

La polémica surgió recientemente cuando un miembro del consistorio propuso dar el nombre de "Winnie the Pooh" ("Kubus Puchatek", en polaco) a una zona infantil de juegos, algo que se topó con la oposición de varios concejales, incluido el alcalde de la localidad.

"El problema con ese oso es que no lleva ropa", dijo entonces el alcalde de Tuszyn, Ryszard Cichy, de 46 años, según han publicado medios locales.

"Va medio desnudo y eso lo hace totalmente inapropiado para los niños", añadió el regidor de este pequeño pueblo de algo más de 7.000 habitantes.

Cichy propuso otro oso también popular en los cuentos infantiles polacos, "un oso polaco que esté vestido de los pies a la cabeza, y no sólo con una camiseta (como Winnie the Pooh)", precisó.

La conversación fue grabada por uno de los concejales, quien la filtró después a la prensa local.

Pero el debate no paró ahí, sino que, como muestra la grabación, uno de los funcionarios se sumó a la discusión asegurando que Winnie the Pooh "no usa calzoncillos porque no tiene sexo, posiblemente es hermafrodita".

Otra de las concejales presentes, Hanna Jachimska, también cuestionó la conveniencia de dar el nombre del popular personaje infantil a la zona de juegos, y fue más allá al criticar a su creador, el británico Alan Milne.

"Yo creo que el autor tenía un problema con su identidad sexual", dijo la concejala entre risas.

El intenso debate no decidió el nombre que tendrá la zona de juegos de Tuszyn, aunque parece poco probable que Winnie The Pooh siga siendo el candidato en un pueblo donde su sexualidad ha suscitado un debate al más alto nivel.

El caso de Tuszyn recuerda al que también tuvo lugar en Polonia en 2007, cuando la entonces defensora del menor, Ewa Sowinska, pidió a un grupo de psicólogos que analizasen si los Teletubbies, también personajes populares de una serie infantil, presentaban algún indicio de homosexualidad.

Sowinska estaba preocupada por si la serie escondía algún tipo de "propaganda" que pudiese afectar a niños, y consideraba que ese tipo de programación no podía emitirse en la televisión pública.

Quien levantó las sospechas de la funcionaria fue el personaje de Tinky Winky, de color rosa, quien motivó el completo estudio sobre el comportamiento de los Teletubbies.

"Me di cuenta de que Tinky Winky llevaba un bolso, pero no sabía que fuera un chico", declaró entonces Sowinska a la revista Wprost, donde mostró su temor a que estos personajes infantiles escondiesen "un nexo homosexual oculto".

Aunque Polonia es un país que ha cambiado mucho desde su ingreso en la Unión Europea en 2004, todavía existe un amplio porcentaje de la población con una moral ultraconservadora, muy influenciada por un catolicismo radical.

Ese sector de la población teme de que los nuevos aires europeos acaben con las tradiciones polacas y traigan demasiada tolerancia con comportamientos considerados por ellos reprobables como la homosexualidad.

Efe