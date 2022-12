Vivo enmudecida por no poder publicar en mi país: Wendy Guerra, escritora cubana

represión.

“Vivo como un ciudadano normal. Tengo una vida muy comedida dentro mi país, no existo, desaparezco estoy ahí pero a la vez no estoy”, aseguró la artista de 43 años.

Con respecto a las limitaciones en Cuba manifestó que hay “cero acceso a la información internacional” y un total aislamiento. “Estoy enmudecida porque no puedo publicar en mi país”.

“Yo hago una literatura que se enfrenta a todo tipo de avatares”, manifestó la cubana al referirse a su escrito en Soho en donde manifestó no querer tener hijos.

“Es un modo de vida, no he decidido nada, adoptaré niños para que se queden con mi herencia. No los necesito”, agregó.

Por último, aseveró que es de un país donde las normas occidentales casi no le sirven, “Ser diferente para mí no es muy difícil con el currículo de vida que traigo”.