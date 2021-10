Vuelve el Festival Estéreo Picnic con Foo Fighters, Doja Cat, The Strokes y J Balvin

La música volverá a ser el motivo de encuentro en Colombia con el Festival Estéreo Picnic, un evento que durante los últimos años se ha convertido en una importante plataforma latinoamericana para artistas nacionales e internacionales.

Tenga en cuenta

Si usted desea asistir al evento programado para el 25, 26 y 27 de marzo de 2022 tenga en cuenta:

-Deberá presentar su carné de vacunación contra el COVID-19 con el esquema completo

-Si aún no se ha vacunado, puede presentar una prueba antígenos o PCR con una vigencia máxima de 72 horas al día de ingreso del primer día de festival o, en consecuencia, del día en el que vaya a ingresar al evento.

Medidas que podrán cambiar según las regulaciones nacionales al momento del evento.

Igualmente, quienes compraron entradas para el 2020 las podrán utilizar, siguiendo el proceso de validación de los organizadores . Ninguna entrada o manilla de 2020 podrá usarse para ingresar al Festival Estéreo Picnic 2022, se deben cambiar por las entradas o manillas de 2022.

Un gran cartel de estrellas

En esta versión y fieles a ese objetivo de darle gusto a todos los asistentes, el festival tendrá invitados de lujo para el 25, 26 y 27 de marzo de 2022.

Uno de los platos fuertes es el grupo de rock surgido en Seattle, Foo Fighters, un viejo conocido de los escenarios de nuestro país. Y es que la más reciente presentación de la agrupación liderada por Dave Grohl en territorio colombiano fue el 1 de octubre de 2019, algo que dejó con ganas de más a sus fanáticos y que en marzo de 2022, volverán a disfrutar.

The Strokes también dirá presente en este comeback, en el que los asistentes podrán escuchar de nuevo a Julian Casablancas, Nick Valensi, Albert Hammond, Jr. Y Fabrizio Moretti, una alineación que después de muchos ires y venires, lograron presentarle al mundo hace unos meses su sexto álbum The New Abnormal.

Y en este firmamento de estrellas musicales, no podía falta la voz que estremeció las tendencias en TikTok. Se trata de la rapera Doja Cat, que con su talento y carisma tiene cautivado al mundo.

Junto a ella, también llega el polémico rapero y productor A$AP Rocky que por estos días esta relanzando su mixtape debut LIVE.LOVE.A$AP que cumple 10 años y que contiene varios de los éxitos que lo lanzaron al estrellato.

El festival también recibirá en esta versión al gran Fatboy Slim, el DJ británico que llegará a poner a bailar a los colombianos.

J Balvin se estrenará en el Picnic como el primer headliner colombiano y ofrecerá la fiesta más salvaje del 2022 y también los asistentes podrán disfrutar del emblemático Binomio de Oro de América.

En esta versión comulgarán géneros como Garage rock, indie pop, techno, electro house, trap, R&B, punk, reguetón, funk, blues rock, vallenato, forró, EDM, salsa y otros ritmos globales.