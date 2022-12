Y usted, ¿es un mal vecino? Si no cumple con estas normas, lo es

Alexandra Pumarejo hizo algunas recomendaciones en Agenda en Tacones para vivir en armonía en su conjunto residencial y no molestar a sus vecinos.

1. Cuide a sus mascotas. No las deje solas en las áreas comunes y recoja cuando hacen sus necesidades.

2. No haga ruido antes de las nueve de la mañana ni después de las seis de la tarde. Eso sí, si usted va a tener una fiesta, avísele previamente a sus vecinos.

3. Las áreas comunes se deben respetar y no hacer de estas un mal uso. Sea consciente de que todos las comparten y tienen derecho a usarlas, por eso no fume en el ascensor, no tome bebidas alcohólicas en el parque y absténgase de importunar.

4. Respeto por los parqueaderos. Aparque en el lugar que le corresponde y evite invadir el lugar de su vecino.

5. No cuelgue la ropa en las ventanas o en los balcones, es de mal gusto y hace que el edificio se vea desordenado.

6. Solidaridad y tolerancia. Sea buena gente, salude, despídase, sonría y si ve a una persona de la tercera edad, ayúdela.