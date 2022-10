“Yamid fue mi verdadera universidad, aprendí con el mejor”: Viena Ruiz

Viena Ruiz, una de las caras más carismáticas que han pasado por la televisión colombiana, estuvo en el programa En Blanco y Negro hablando sobre su vida y carrera.

La modelo y presentadora se hizo famosa en la década de los 90 cuando lanzó por primera vez en la televisión la sección de noticias de entretenimiento, de la mano de Yamid Amat.

“Yamid fue mi verdadera universidad, Yamid me moldeó, me enseñó. Aprendí con el mejor y junto al mejor”, expresó Viena Ruiz, contando que la primera vez que presentó un casting para CM& no la llamaron, pero le ofrecieron ser actriz protagónica de una novela, con lo que se dio cuenta que la actuación no era lo suyo. Tiempo después Yamid la llamó personalmente para ofrecerle trabajar junto a él en el noticiero.

Sobre el manejo que se le da actualmente a las secciones de entretenimiento en diversos noticieros, comentó que no le gusta pues se ha descatimado la labor de las presentadoras, y recordó que en su momento las noticias eran 90% políticas.