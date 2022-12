Yo decidí hacer política cuando asesinaron a mi padre: Juan Manuel Galán

Luis Carlos Galán, y como él, quiere ser también presidente de la República.

"Significa un gran orgullo porque cuando yo recorro el país en las campañas, pasados 25 años de que mi padre actuara en la política, la gente lo recuerda con un cariño inmenso", dijo.

Galán sabe que por portar ese apellido tiene un enorme compromiso y reconoció que la muerte de su padre lo llevó a tomar la decisión de hacer política en el país.

“Es una responsabilidad muy grande, la gente tiene muchas expectativas y yo la verdad me decidí hacer política cuando lo asesinaron, me sentí con un compromiso, con un deseo de que toda esa lucha que lo vi librar no fuera a ser en vano. Tuve ese estimulo de dedicar mi vida para trabajar por lo que él luchó y que no quedara inconcluso o en la nada", comentó.

Galán habló acerca de su infancia, que siempre estuvo relacionada con la política, debido a las intensas campañas que desarrollaba su padre y que involucraron a toda la familia.

“Lo acompañábamos a unas giras extenuantes de 60 municipios seguidos, en donde mi papá no paraba, discurso tras discurso, un pedazo en chalupa, otro en caballo, en avioneta, otro pedazo en carro por carrera destapada”, concluyó.