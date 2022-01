Algorithmics, la primera academia de programación para niños en Colombia

Rodrigo Erazo, director de Algorithmics, contó detalles en La Nube sobre la primera academia de programación para niños que hay en Colombia con una variedad de cursos para fortalecer diferentes habilidades.

“Ofrecemos cursos desde los 6 años hasta los 17 (…) El mundo, en general, se mueve con la tecnología, si entendemos ese lenguaje, cómo funciona, pues el mundo será más fácil de comprender”, dijo.

Publicidad

Asimismo, indicó que de esta manera se puede ser más competitivo, no solo en habilidades computacionales sino en resolución de problemas, pensamiento crítico, “que son claves para todo”.

Sobre los padres de familia que piensan que los niños no están listos o no comprenderán cómo funciona la programación, manifestó que es preferible que el tiempo que pasan en pantalla sea aprendiendo cómo desarrollar un videojuego, fortalecer las capacidades creativas y no viendo un video.

Publicidad

“La programación es como el inglés hace 20 años, que los colegios empezaron a ser bilingües. Ahora la persona que no sabe ese idioma está un poco en desventaja. Si los niños aprenden a programar desde ya, tendrán una ventaja competitiva contra sus pares”, añadió.

Publicidad



Los niños pueden tomar las clases presenciales o virtuales. Además, la academia también guía a los padres para saber cuáles son los cursos para sus hijos.

Escuche la entrevista completa en La Nube: