Apple ahora permite transferir plata entre iPhones con un toque; así puede activarlo

Desde el anuncio de iOS 26, Apple advirtió que lanzaría un servicio que permitiría a sus usuarios enviar y recibir dinero de manera práctica, pues anunciaba que con solo poner el teléfono frente a otro ya podría hacerse la transferencia del dinero, un servicio que hoy ya es una realidad.

Y es que Apple dio a conocer que el servicio Tap to Pay ya está disponible en México. Esta función es compatible con cualquier iPhone que acepte pagos sin contacto, es decir, que tenga NFC. Por lo tanto, la empresa de la ‘manzanita’ reveló que desde el modelo iPhone XS con la versión más reciente de iOS se podrán recibir transferencias con solo acercar el teléfono, Apple Watch, cartera digital o incluso tarjeta de crédito o débito.

Si bien en México la función solo está disponible con las principales redes de pago, es decir, Visa, MasterCard y American Express, se espera que poco a poco lleguen más.

Apple anunció que Tap to Pay en el iPhone ya está disponible en México, lo que permite a los comerciantes de ese país usar el iPhone para aceptar pagos sin contacto en persona de manera muy fácil y segura.https://t.co/QTIHDqiMCE — MacStoreMx (@MacStoreMx) March 25, 2026

¿El servicio llegará a Colombia?

En Colombia, Apple Pay es uno de los sistemas de pago más utilizados por los usuarios. Registrar sus tarjetas en el iPhone permite que los pagos sean más prácticos y rápidos; sin embargo, con Tap to Pay, los usuarios no solo pagarán, sino que también podrían recibir dinero.

Pero, tal como ha ocurrido con las funciones de iOS 26, que han llegado de forma progresiva, se espera que este servicio llegue en el transcurso del año, aunque primero dependerá de los proveedores bancarios en Colombia.



¿Qué debe saber sobre Tap to Pay?

Debe tener en cuenta que este servicio transforma a los iPhone en un lector NFC. Por lo tanto, no gestiona depósitos, no procesa pagos por sí mismo ni funciona como una cuenta bancaria independiente; en consecuencia, el usuario necesita un proveedor que procese las transacciones y la app del proveedor instalada en el celular. Es decir, bancos o billeteras digitales serán clave para el correcto funcionamiento del servicio.



¿Cómo activar Tap to Pay en el celular?

Antes de ejecutar cualquier activación del servicio, lo principal es verificar los requisitos, por lo tanto, debe contar con un iPhone XS o modelos posteriores y tener iOS actualizado a la última versión.



Paso 1: habilitar la función en su app de pagos

Apple no cobra una tarifa directa por activar Tap to Pay, pero el costo de la transacción depende de su proveedor de servicios de pago.



Abra la aplicación de pagos que utilice habitualmente (por ejemplo, la app de Stripe o Square).

Busque en la configuración de la cuenta o en la sección de “Herramientas de venta” la opción “Tap to Pay”.

Siga las instrucciones en pantalla para aceptar los términos y condiciones. En la mayoría de los casos, se le pedirá autorizar el uso del chip NFC del iPhone para transacciones.

Paso 2: realizar el primer cobro

Una vez activado, el proceso de cobro es similar al de cualquier terminal de punto de venta moderno, pero usando la pantalla del teléfono.

