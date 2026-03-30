En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Semana Santa
Diana Ospina
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Apple ahora permite transferir plata entre iPhones con un toque; así puede activarlo

Apple ahora permite transferir plata entre iPhones con un toque; así puede activarlo

Apple lanza Tap to Pay, una función que permite enviar y recibir dinero con solo acercar dispositivos mediante tecnología sin contacto NFC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad