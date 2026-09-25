Claro Tech Summit 2026 puso el foco en la capacidad tecnológica de Colombia

El encuentro congregó a líderes empresariales, expertos en tecnología, representantes gremiales, autoridades locales y aliados estratégicos en una agenda que incluyó más de 14 conferencias y ocho salas de cocreación.

Entre los asistentes estuvieron CEO, vicepresidentes y líderes de tecnología, además de representantes de organizaciones como la CCIT, Confecámaras, Fenalco y CCE, alcaldes y aliados tecnológicos como Nokia, Fortinet y Cisco.

Nueva alianza entre Claro Colombia y Grupo Aval

Durante el encuentro, se dio el anuncio de una nueva alianza entre Claro Colombia y Grupo Aval. El acuerdo contempla el fortalecimiento y lanzamiento de ‘Claro Pay’, una billetera digital creada con el objetivo de facilitar que más colombianos puedan acceder y utilizar servicios financieros a través de herramientas digitales.



La nueva versión de ‘Claro Pay’ reunirá diferentes alternativas para realizar actividades financieras y relacionadas con los servicios móviles desde un mismo dispositivo. Entre sus funcionalidades estará la posibilidad de adquirir distintos paquetes de prepago móvil, enviar y recibir dinero mediante transferencias inmediatas, efectuar pagos y cancelar facturas obteniendo cash back, además de llevar a cabo otras transacciones habituales desde el celular.

“Esta alianza representa un paso importante en la evolución de ‘Claro Pay’. Queremos que más personas puedan resolver necesidades financieras cotidianas desde el celular, mediante una experiencia sencilla y respaldada por las capacidades de Claro y Grupo Aval. Nuestra apuesta es integrar beneficios, conectividad, tecnología, y plataformas estables en una solución útil para el día a día”, afirmó Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia.

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El acuerdo permitirá, además, unir las fortalezas de ambas organizaciones. Por un lado, Claro aportará su amplia presencia entre los consumidores, así como su experiencia en conectividad y servicios digitales. Por otro, Grupo Aval contribuirá con su conocimiento y capacidades en los sectores financiero y tecnológico.

Datacenter Triara de Claro recibe por decimotercer año consecutivo certificación ICREA Nivel V

Po otra parte y por decimotercer año consecutivo, Claro Colombia obtuvo la certificación ICREA Nivel V para su Datacenter Triara, una de las categorías más exigentes para infraestructura crítica de centros de datos. Este reconocimiento respalda el cumplimiento de altos estándares en disponibilidad, confiabilidad, seguridad y continuidad operativa.

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La certificación también fortalece la trayectoria de la compañía en infraestructura crítica y contribuyó a que alcanzara el reconocimiento Titanium de la International Computer Room Experts Association (ICREA).

La evaluación se realizó bajo los parámetros de la norma internacional ICREA-Std-131-2023 e incluyó una revisión técnica de elementos fundamentales como instalaciones eléctricas, climatización, seguridad, sistemas de prevención y atención de incendios, comunicaciones y monitoreo automatizado.

Sobre Claro Tech Summit 2026

La edición de 2026 tuvo como eje la capacidad de las organizaciones para responder ante un entorno empresarial cada vez más dependiente de la infraestructura digital. Desde esa perspectiva, el Summit abordó la importancia de contar con inversión sostenida, infraestructura resiliente, talento preparado, respaldo energético, seguridad y una cultura organizacional orientada a la respuesta.

Invitados internacionales que hicieron parte de este encuentro:

April Rinne: una de las principales voces globales sobre liderazgo en entornos de incertidumbre. Reconocida internacionalmente por su trabajo sobre el futuro del trabajo, la adaptación al cambio y el liderazgo en contextos de transformación acelerada, April Rinne ha trabajado en más de 100 países asesorando organizaciones en temas como inclusión financiera, innovación digital, economía colaborativa y desarrollo sostenible.



una de las principales voces globales sobre liderazgo en entornos de incertidumbre. Reconocida internacionalmente por su trabajo sobre el futuro del trabajo, la adaptación al cambio y el liderazgo en contextos de transformación acelerada, April Rinne ha trabajado en más de 100 países asesorando organizaciones en temas como inclusión financiera, innovación digital, economía colaborativa y desarrollo sostenible. Xavier Sala-i-Martin: economista, académico y una de las principales autoridades mundiales en competitividad, innovación y crecimiento económico. Reconocido como uno de los economistas más influyentes de su generación, Xavier Sala-i-Martin es profesor de Economía en la Universidad de Columbia y una referencia global en temas de crecimiento económico, innovación y competitividad. Su trabajo ha tenido un impacto directo en gobiernos, organismos multilaterales y líderes empresariales de todo el mundo a través del desarrollo del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial, una de las herramientas más utilizadas para evaluar la capacidad de los países para generar crecimiento y prosperidad.

La edición de 2026 tuvo como eje la capacidad de las organizaciones para responder ante un entorno empresarial cada vez más dependiente de la infraestructura digital. Desde esa perspectiva, el Summit abordó la importancia de contar con inversión sostenida, infraestructura resiliente, talento preparado, respaldo energético, seguridad y una cultura organizacional orientada a la respuesta.

La programación se estructuró alrededor de cuatro capacidades: conectar, procesar, proteger y liderar. Durante el Summit, Claro presentó su evolución como empresa de tecnología a partir de tres capacidades integradas: conectar, procesar y proteger. La propuesta incluyó conectividad mediante redes, fibra y 5G; procesamiento a través de centros de datos, nube e infraestructura para inteligencia artificial; y protección mediante capacidades de ciberseguridad y continuidad.

El encuentro también sirvió como espacio para escuchar a clientes y aliados, compartir experiencias y abordar desafíos concretos de las organizaciones colombianas. Las ocho salas de cocreación complementaron la agenda de conferencias con conversaciones enfocadas en las necesidades de las empresas.

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El objetivo del evento estuvo centrado en reunir a líderes empresariales, gremiales, institucionales y expertos para analizar las capacidades que Colombia necesitaba frente a una economía cada vez más digital. Las discusiones también estuvieron relacionadas con productividad, resiliencia, competitividad y nuevas oportunidades de crecimiento.

Con esta agenda, el Claro Tech Summit 2026 articuló conversaciones sobre conectividad, inteligencia artificial, infraestructura, seguridad, continuidad, talento y liderazgo, dentro de una propuesta orientada a mostrar cómo las capacidades tecnológicas podían traducirse en resultados para las organizaciones.