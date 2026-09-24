¿Usa el modo incógnito en su computador? Este es el rastro que no desaparece al cerrarlo

Usar una pestaña de incógnito otorga la sensación de que, cuando el usuario cierra la ventana, desaparece todo lo que ocurrió dentro de ella, pues no quedan las páginas visitadas en el historial de su navegador y buena parte de los datos temporales de esa sesión se elimina. Pero eso no significa que usted haya navegado de manera anónima ni que haya pasado completamente desapercibido. El modo incógnito está pensado principalmente para reducir los rastros que quedan en su dispositivo, especialmente frente a otras personas que posteriormente utilicen el mismo computador o celular.

¿Qué oculta el modo incógnito?

Cuando se cierran todas las ventanas privadas, el navegador no conserva el historial de páginas visitadas y elimina las cookies y otros datos temporales generados durante esa sesión. Esto también hace que las sesiones iniciadas en diferentes páginas no permanezcan abiertas tal como sucede en la navegación tradicional.

Por eso puede ser útil para entrar temporalmente a una cuenta en un computador compartido, buscar un regalo sin dejarlo registrado en el historial de la familia o utilizar dos cuentas diferentes de un mismo servicio.

Sin embargo, hay cosas que sí permanecen una vez finalizada la sesión. Por ejemplo, si descarga una fotografía, un PDF o cualquier otro archivo, seguirá almacenado en el dispositivo. Lo mismo ocurre con los marcadores o favoritos que decida guardar.



¿Quién puede seguir viendo lo que hace en internet?

Las páginas que visita continúan recibiendo información necesaria para establecer la conexión, pues el modo incógnito no oculta la dirección IP ni evita que un sitio intente identificar o rastrear al visitante.

Además, si inicia sesión en alguna página web como Instagram, un correo electrónico o una tienda, esa plataforma puede saber que es usted y relacionar la actividad realizada allí con su cuenta, aunque la pestaña tenga el característico aspecto negro de navegación privada.

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También hay que tener en cuenta su proveedor de internet, ya que estos modos de navegación no son capaces de modificar la conexión entre su dispositivo e internet, por lo que su actividad y las páginas que visita son visibles para la empresa que presta el servicio.

Ahora, si su empresa, universidad o colegio administra el computador o la red utilizada, abrir una ventana privada no desactiva sus sistemas de administración o monitoreo. Por eso, borrar el historial al cerrar la ventana no hará que desaparezcan los registros si ese equipo está siendo vigilado.

Ciberseguridad Foto: referencia, Lexica

¿Para qué sirve el modo incógnito?

Después de todas estas advertencias, se podría pensar que los modos privados no tienen utilidad alguna. Sin embargo, son especialmente prácticos para separar una sesión de navegación de la habitual y evitar que determinada información quede almacenada en su computador o teléfono. Incluso, varios navegadores como Safari implementan funciones de seguridad al activar la navegación privada.

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En ese sentido, el modo incógnito no debe entenderse como una herramienta de anonimato, sino como una función de privacidad cuya principal ventaja es evitar que cierta información de la sesión quede guardada en el dispositivo una vez se cierre.