¿Qué son las cookies del navegador y qué pasa cuando las acepta?

Cuando se accede a una página en línea, algunas solicitan a los usuarios, mediante una ventana emergente, que acepten las cookies para poder seguir navegando sin problemas.

¿Qué son las cookies?

Las cookies son pequeños archivos que se descargan en el computador o dispositivo móvil y permiten a los servidores recordar las preferencias, registrar la actividad de navegación y mantener activas las sesiones en caso de que el usuario tenga registrados su nombre de usuario y contraseña.

Internet // Foto: Bing Image Creator

¿Qué pasa cuando no acepta las cookies?

Cuando usted no acepta las cookies de una página web, los servidores no pueden rastrear su información de navegación. Esto significa que su huella en internet se reduce, lo que permite proteger mejor su información. Sin embargo, es importante aclarar que las cookies se crearon para adaptarse a sus gustos y hacer sugerencias de contenido que le pueda interesar, y no son maliciosas.

En algunas ocasiones, hay páginas que exigen que usted acepte las cookies para poder seguir navegando. Sin embargo, hay otras que le presentan varias opciones para que usted pueda elegir de forma individual qué es lo que desea aceptar.

Publicidad

Cookies de páginas terceras

Por ejemplo, en el caso de las cookies de servidores de terceros, si se rechazan, los datos de navegación no se compartirán con compañías externas y, por lo tanto, la publicidad de las marcas que aparecen en las páginas puede que no le llame la atención y sea más genérica.

Cookies propias de la página

Por otro lado, si se desactivan las cookies propias de los portales web, cada vez que se ingrese a esa página se deberá ingresar los datos personales, como el nombre de usuario y la contraseña, para iniciar sesión. Esto puede resultar incómodo para algunos, pero para otros puede representar una mayor seguridad al evitar que terceros que usen el mismo computador ingresen a la cuenta. Al mismo tiempo, si se rechazan, las preferencias de compra no se guardarán.

