¿Cómo llevar a una mujer a la cama sin decírselo? Responde Nacho Vidal

El actor de cine para adultos Nacho Vidal pasó por los micrófonos de BLU Radio y respondió una pregunta realizada por un oyente, a través de las redes sociales: ¿Cómo llevar a la cama a una mujer sin decírselo?



Vidal manifestó que “la obviedad aburre” y que lo más recomendables es “nunca tener nada preparado” porque las cosas, si se van a dar, “se dan”.



“Por mucho que tú quieras, si la otra parte no quiere no sirve de nada”, dijo.



De otro lado, indicó que es completamente cierto que el ingrediente secreto para el buen sexo sea el amor.



“Yo siempre he dicho que el sexo por sexo está sobrevalorado totalmente, pero el amor no. El amor es algo que no se puede comparar. Tener sexo con amor no tiene comparación”, agregó.



