Conozca a Daniel Tirado, el primer mochilero espacial

Daniel Tirado es un joven antioqueño que decidió dedicar su vida a recolectar experiencia y a viajar. Estuvo hablando en La Nube de su nuevo proyecto que es viajar al espacio.

Daniel es un bloguero de viajes y explica como conseguir hoteles económicos y cómo recorrer el mundo con bajo presupuesto.

“Birmania y Bután son mis preferidos. Me gusta Canadá, Australia y Estados Unidos me encantan. Singapur es el país que menos me gusta”, señaló Tirado.

Asegura que maneja un proyecto donde será el primer mochilero en salir del planeta.

Conozca más de sus experiencias en su blog AQUI

Escuche la entrevista completa en el siguiente audio

