Corte Constitucional citó a Google y Facebook para fijar límites en contenidos

La Corte Constitucional anunció una audiencia pública en la que deberán asistir los representantes de Google y Facebook con el objetivo de definir los límites que pueden existir para el contenido que se publica en sus plataformas.

El alto tribunal tomó la determinación tras analizar varios casos en los cuales las publicaciones en esas plataformas atentan contra los derechos de las personas que han sido mencionadas.

De acuerdo con la presidenta de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz, la trascendencia de esta citación se da en el marco de conocer las distintas concepciones sobre el manejo de información en esas plataformas digitales.

“Es poner en el tapete y sobre el debate que quienes administren las plataformas pueden llegar a tener un control sobre ellas que podría incluso desbordar sus propias capacidades”, señaló la magistrada Ortiz.

Para la Corte Constitucional se debe analizar las facultades de quienes administran estas plataformas para que no haya una concentración de poder que atente contra los derechos de quienes publican contenidos frente a quienes resulten afectados con dichas publicaciones.

“El control frente al Estado siempre fue una lucha, históricamente se ha ganado contra el Estado, en el sentido de que el Estado no intervenga en lo que yo quiero decir, pero esto no puede suceder si el que administra la plataforma es el que pudiese decir, usted no diga eso porque puede ofender”, agregó.

La Corte debatirá, por ejemplo, si el ejercicio de la libertad de expresión implica que “en principio todo tipo de expresiones, incluidos los discursos ofensivos, chocantes o perturbadores, cuenten con una protección constitucional”.

La audiencia se llevará a cabo el próximo 28 de febrero y también participarán representantes del Gobierno, la Procuraduría y Fiscalía General, expertos en el manejo de las nuevas tecnologías, entre otros.