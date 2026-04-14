En Colombia le apuestan a paneles solares para enfrentar alta demanda energética de la IA

En medio del crecimiento acelerado de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de infraestructuras cada vez más robustas, los data centers en Colombia están apostando por soluciones sostenibles para responder al aumento en el consumo energético. La implementación de paneles solares se ha convertido en una alternativa clave para garantizar eficiencia operativa y reducir el impacto ambiental en un sector que hoy enfrenta exigencias sin precedentes.

Este panorama se da en un contexto de expansión regional. Con más de 54 gigavatios (GW) de capacidad instalada a nivel mundial y un segmento hyperscale en auge, la industria de centros de datos en Latinoamérica se consolida como un actor relevante en el escenario global. En ese marco, la multinacional GTD anunció la adquisición del 49 % de GTData por parte de InfraCorp por US$109,8 millones, movimiento que marca el inicio de un ambicioso plan de expansión.

El auge de la IA ha cambiado las reglas del juego. Hoy, el desafío no es solo el almacenamiento en la nube, sino la capacidad de procesamiento intensivo, lo que implica un consumo energético mucho mayor. Frente a esto, desde la compañía aseguran que avanzan en el desarrollo de arquitecturas tecnológicas capaces de duplicar la capacidad operativa de sus clientes, adaptándose a las nuevas exigencias del mercado.

Uno de los ejemplos más destacados es el Centro de Datos El Poblado, una instalación certificada por el Uptime Institute bajo estándares TIER III en diseño, construcción y operación. Este complejo cuenta con capacidad para 208 racks de TI, sistemas redundantes de energía y conectividad, y garantiza un tiempo de actividad del 99,982 %, lo que lo posiciona como una infraestructura de misión crítica.



Sin embargo, su mayor diferencial está en la sostenibilidad. El centro incorpora paneles solares instalados en la terraza, que aportan parte del consumo energético de la operación. Esta apuesta le ha permitido obtener el Sello de Energía Verde de EPM y la certificación Green Data Center ECO II de ICREA, consolidándolo como un referente “green” en la región.

Así las cosas, en medio de un escenario donde cada vez se gastan más recursos naturales para almacenar la información generada por la inteligencia artificial, la energía solar emerge no solo como una solución sostenible, sino como un elemento estratégico para garantizar el futuro del ecosistema digital.