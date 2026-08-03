«Esta app para iPhone avisa si hay gafas inteligentes cerca: evita que lo graben sin su autorización

A comienzos de abril, un caso generó conmoción en la comunidad académica. La Universidad de Antioquia y su Facultad de Medicina realizaron la jornada de pruebas de admisión para las especialidades clínico-quirúrgicas.

Sin embargo, durante la aplicación del examen, la institución detectó una serie de situaciones que generaron alarma y rápidamente abrieron un debate en el país.

Según informó la Universidad, fueron identificados más de 40 casos de irregularidades, en los que se evidenció el "uso de dispositivos tecnológicos y mecanismos no autorizados, tales como auriculares, intercomunicadores, teléfonos celulares, gafas inteligentes, entre otros, con el propósito de obtener ventajas indebidas en el desarrollo del examen".

El uso de estos elementos desató la polémica debido a que quienes incurrieron en estas prácticas no eran estudiantes de pregrado, sino médicos graduados, lo que elevó la preocupación sobre su comportamiento ético durante el ejercicio profesional.



A raíz del caso, en medios de comunicación y redes sociales surgieron cuestionamientos sobre el uso cotidiano de dispositivos como las gafas inteligentes. Frente a ello, una aplicación promete ayudar a identificar cuándo alguien lleva este tipo de dispositivos.

Gafas inteligentes de Meta / Foto: AFP

¿Cómo detectar si alguien usa gafas inteligentes con un iPhone?

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Con el aumento en el uso de estos dispositivos, muchas personas han expresado preocupación por su privacidad. La posibilidad de que alguien esté grabando o tomando fotografías sin ser detectado ha impulsado el desarrollo de herramientas para identificarlos. En Android ya existe una aplicación con esa función.

Ahora, los usuarios de iPhone también cuentan con una alternativa. La aplicación AntiZuck fue diseñada para detectar las señales Bluetooth emitidas por las gafas inteligentes.

¿Cómo funciona la aplicación AntiZuck?

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La aplicación funciona como un radar que detecta dispositivos cercanos e indica su distancia aproximada y el nivel de fiabilidad de la detección. Reconoce las señales Bluetooth emitidas por gafas inteligentes, como las de Meta, y por los visores Quest cuando se encienden, se emparejan o se abre su estuche, aunque no puede determinar si están grabando.

Además, permite recordar dispositivos utilizados con frecuencia, enviar notificaciones, marcar equipos conocidos, integrar widgets y acceder rápidamente desde el botón de acción del iPhone. La aplicación deja de detectar los dispositivos cuando estos dejan de emitir señal.

Sus desarrolladores aseguran que la información se procesa de forma local para proteger la privacidad de los usuarios, por lo que no recopila datos personales, no exige registro y tampoco muestra publicidad. Actualmente tiene un costo de 2,99 euros en la App Store.

