Estas son las medidas que adoptará Facebook para elecciones al Parlamento Europeo

Facebook anunció este lunes que a finales de marzo lanzará "nuevas herramientas" para luchar contra las injerencias en las próximas elecciones al parlamento europeo que deben celebrarse en mayo.

Nick Clegg, ex viceprimer ministro británico y director mundial de asuntos públicos de la empresa estadounidense, reveló "esas nuevas herramientas" en Bruselas, respondiendo al llamado contra la desinformación lanzado en diciembre pasado por la Comisión Europea.



"A fin de marzo habrá nuevas herramientas para evitar la injerencia en las próximas elecciones y hacer que la publicidad política en Facebook sea más transparente", dijo.



Facebook es uno de los gigantes de internet particularmente criticados por no haber detectado campañas de manipulación del electorado estadounidense durante la elección presidencial de 2016, atribuidas a Rusia.

El caso Cambridge Analytica, que reveló la explotación de los datos de usuarios de Facebook con fines políticos, dañó su reputación.

Ante la prensa en Bruselas, Clegg explicó que todos los que quieran hacer campaña y hacer campañas de publicidad en Facebook, deberán obtener una autorización del grupo.

"Pondremos en evidencia una cláusula de no responsabilidad (con la mención) 'pagado por' en esas publicidades", agregó.

"Todos los anuncios políticos serán conservados en una biblioteca virtual accesible al público durante un periodo máximo de siete años", precisó Clegg.

Para "coordinar este trabajo vital" anunció "la creación de un centro de operaciones focalizado en la integridad de las elecciones para la primavera (boreal), con sede en Dublín".

"Me alegra enterarme de que Facebook está lanzando nuevas herramientas y se compromete con la protección de la privacidad, pero me gustaría menos retórica o excusas y más acciones concretas, en particular cuando se trata de desinformación y de proteger las elecciones de (eventuales) manipulaciones", reaccionó por su parte la comisaria europea de Justicia, Vera Jurova.

Clegg, quien trabajó en la Comisión Europea y fue eurodiputado, declaró que, en lo sucesivo, Facebook alentará a los gobiernos y a la UE a regular mejor Internet.



"Está claro que la UE tiene un papel que desempeñar en este dominio para mostrar el camino intermedio -un modelo que combina el dinamismo de Silicon Valley (California, EE.UU.) y el rigor reglamentario de Bruselas", declaró Clegg.

"Nos gustaría estar en el centro de esta discusión", apostilló.