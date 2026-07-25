Expertos advierten que el mayor reto de las marcas será seguir el ritmo de la tecnología

La acelerada evolución de la inteligencia artificial, el análisis de datos y las nuevas plataformas digitales está transformando la forma en que las empresas diseñan sus estrategias de negocio.

Sin embargo, más allá de adoptar herramientas tecnológicas, especialistas del sector coinciden en que el verdadero desafío para las marcas será mantenerse al día frente a una industria que cambia de manera constante.

IA Foto: ChatGPT

Esa fue una de las principales conclusiones del PMX Power Meeting 2026, encuentro organizado por Publicis Media en Bogotá, que reunió a anunciantes, agencias, empresas tecnológicas y expertos del ecosistema publicitario para analizar las tendencias que marcarán el futuro del sector.

Durante el evento, Emyliane Stockmann, Operations Manager Director de PMX Latam, aseguró que la velocidad con la que avanza la transformación digital obliga a las compañías a replantear permanentemente sus procesos de innovación.



"La transformación digital avanza a un ritmo cada vez más acelerado y el mayor reto para las marcas es mantenerse al día. Mientras las empresas terminan de adaptarse a una tecnología, ya están surgiendo nuevas herramientas y modelos que vuelven a transformar el mercado", explicó.

La directiva destacó además que Colombia se ha consolidado como uno de los mercados con mayor desarrollo en Latinoamérica en áreas como inteligencia artificial, compra programática y retail media, impulsado por la alta penetración digital y por la capacidad de crear soluciones con alcance regional.

Stockmann señaló que, además del avance de la inteligencia artificial, las empresas enfrentan el desafío de captar la atención de consumidores que hoy interactúan desde múltiples pantallas y reciben una oferta constante de contenidos, lo que incrementa la competencia por el tiempo de las audiencias.

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En la misma línea, Olga Lucía Villegas, CEO de Publicis Groupe Colombia, afirmó que los consumidores actuales cuentan con más información y herramientas para tomar decisiones, por lo que las marcas deben ir más allá de los mensajes publicitarios tradicionales.

"Hoy las marcas se enfrentan a consumidores mucho más informados, que tienen acceso inmediato a la información. El reto ya no es solo comunicar, sino entregar contenido y experiencias que realmente aporten valor a las personas. Ese será el diferencial para seguir siendo relevantes", indicó.

Villegas también resaltó la importancia de fortalecer las estrategias basadas en first-party data, es decir, en la información que las propias compañías obtienen directamente de sus clientes. Según explicó, desarrollar y aprovechar estos datos será determinante para competir en un entorno donde la inteligencia artificial y la personalización adquieren cada vez mayor protagonismo.

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Por su parte, Gustavo Perdomo, Chief Digital & PMX Director, explicó que esta edición del PMX Power Meeting incorporó un nuevo formato de discusión para priorizar el análisis de los desafíos empresariales antes de presentar las soluciones tecnológicas disponibles.

"Este año quisimos abrir un espacio para hablar primero de los retos del negocio y luego de la tecnología. La conversación sobre inteligencia artificial y datos debe partir de las necesidades de las marcas y no únicamente de las herramientas disponibles", señaló.

El segundo día del encuentro reunió a compañías como Epsilon, EXTE, Equativ, TapTap, Arkeero, Logan, Seedtag y Teads, que presentaron innovaciones relacionadas con inteligencia artificial, compra programática, retail media y soluciones orientadas a fortalecer las estrategias comerciales de las empresas.

Finalmente, Perdomo resaltó el papel que desempeña Colombia dentro del ecosistema regional al considerar que el país reúne condiciones estratégicas para impulsar la innovación digital. Aseguró que el talento local, la ubicación geográfica y la consolidación de hubs tecnológicos convierten al mercado colombiano en un escenario clave para promover conversaciones que impacten a toda Latinoamérica.