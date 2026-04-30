IA en atención al cliente: el diferencial no es la tecnología, sino el entrenamiento

Las empresas colombianas y latinoamericanas están aumentando sus inversiones en inteligencia artificial para transformar la experiencia del cliente. Chatbots, asistentes virtuales y herramientas de automatización conversacional dominan las agendas de transformación digital. Sin embargo, un problema recurrente frena los resultados esperados: implementar tecnología no es suficiente.

Así lo advierte Antonio Díaz, director general de Evoluciona, el hub de innovación de Intelcia para mercados hispanohablantes. Según el experto, "la verdadera diferencia está en cómo se entrena la IA y en el conocimiento que se utiliza para enseñarle a conversar y resolver situaciones reales".



El conocimiento operativo, el ingrediente que la IA no trae por defecto

Los modelos de inteligencia artificial más efectivos no se alimentan únicamente de manuales o documentos corporativos. Aprenden de miles de interacciones reales: qué respuestas funcionan, cómo hablan los usuarios y cómo se resuelven casos concretos en la operación diaria. Este conocimiento operativo es el que convierte una IA genérica en una herramienta verdaderamente útil para la atención al cliente.

En la práctica, las organizaciones que lideran esta transformación han adoptado un modelo por etapas: primero, los equipos humanos corrigen y entrenan al agente digital como si fuera un nuevo colaborador. Luego, definen el tono y la personalidad de marca que debe proyectar. Con el tiempo, la IA se integra con los sistemas de negocio y comienza a ejecutar acciones en tiempo real: consultas, gestión de solicitudes y actualización de datos.

Inteligencia artificial Foto: ImageFx

Colombia, referente regional en experiencia de cliente

Este debate es especialmente relevante en Colombia, donde la industria BPO aporta cerca del 3,5 % del PIB nacional y genera más de 790.000 empleos directos, según cifras de Bpro, consolidando al país como uno de los principales centros de experiencia de cliente en América Latina.



Para Intelcia, la conclusión es clara: la ventaja competitiva no radica solo en adoptar inteligencia artificial, sino en entrenarla con el criterio, el contexto y la experiencia acumulada por los equipos humanos. Las empresas que logren convertir ese conocimiento en aprendizaje para sus sistemas de IA serán las que lideren la próxima etapa de la atención al cliente.