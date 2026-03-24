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Blu Radio  / Tecnología  / IA y analítica avanzada redefinen el BPO en Colombia: la apuesta de Intelcia con Evoluciona

IA y analítica avanzada redefinen el BPO en Colombia: la apuesta de Intelcia con Evoluciona

Díaz subraya que la IA requiere entrenamiento constante y supervisión estratégica, y que la ventaja de Intelcia está en conocer la operación “de extremo a extremo” para convertirla en inteligencia aplicada.

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