IA y analítica avanzada redefinen el BPO en Colombia: la apuesta de Intelcia con Evoluciona

Colombia está dando un salto cualitativo en la forma como las empresas gestionan la relación con sus clientes, al incorporar inteligencia artificial (IA) aplicada directamente a la operación de los centros de experiencia y del sector BPO.

En un contexto de desaceleración económica y mayor presión por eficiencia, la apuesta pasa por combinar automatización, analítica avanzada y talento humano especializado para elevar la competitividad del país en el mapa global del Customer Experience (CX).

El hub de innovación de Intelcia Evoluciona está consolidando a Colombia como un mercado clave dentro de la estrategia global de CX del grupo, con soluciones basadas en IA, analítica y plataformas de interacción personalizadas que se implementan en operaciones reales y con métricas de negocio. El movimiento responde a un reto estructural: de acuerdo con el informe “The Widening AI Value Gap” de Boston Consulting Group (2025), solo 5% de las empresas logra traducir la IA en impacto tangible sobre resultados, lo que obliga a pasar del piloto aislado a modelos escalables y gobernados.

Uso de inteligencia artificial en Colombia Foto: ImgFX, referencia

“Nuestro enfoque en la implantación de la IA es claro: pensar en grande, actuar en pequeño. No se trata de desplegar soluciones aisladas, sino de construir proyectos escalables que generen impacto desde la operación y se integren a la estrategia del negocio”, afirmó Antonio Díaz, director general de Evoluciona en Intelcia para mercados hispanohablantes.



Desde Colombia, el modelo integra Voz del Cliente, Speech Analytics y algoritmos predictivos para transformar cada interacción en información accionable que permita anticipar comportamientos, corregir fricciones y mejorar indicadores clave.

En terreno, estas capacidades ya se están aplicando en sectores como energía, seguros y banca. En energía, la digitalización operativa apoyada en IA y copilotos en tiempo real busca incrementos significativos de productividad; en seguros, un modelo híbrido para la coordinación de asistencias domiciliarias ha reducido tiempos de respuesta y optimizado costos; en banca, el entrenamiento continuo de agentes conversacionales ha consolidado el canal automatizado como uno de los principales puntos de contacto con altos niveles de adopción.

Díaz subraya que la IA requiere entrenamiento constante y supervisión estratégica, y que la ventaja de Intelcia está en conocer la operación “de extremo a extremo” para convertirla en inteligencia aplicada con valor sostenible.