Innovación con IA y cercanía: la nueva estrategia para revolucionar la atención al cliente

En un mercado globalizado donde la satisfacción del usuario define el éxito corporativo, una importante alianza estratégica surge como un catalizador tecnológico para el mercado colombiano.

El anuncio, realizado en el marco de la vigésimo quinta versión de Bpro 2026 en Cartagena, marca un hito en la integración de soluciones de inteligencia artificial (IA), analítica y automatización aplicadas al servicio al cliente.

La importancia de este movimiento no es menor si se considera el impacto del sector en la economía nacional. Actualmente, la industria de BPO (Business Process Outsourcing) y los centros de contacto representan el 3,3% del PIB de Colombia, generando una facturación anual cercana a los 13.000 millones de dólares.

Ante este panorama, la modernización de las estrategias de Customer Experience (CX) se vuelve una necesidad imperativa para mantener la competitividad de las organizaciones.



Tecnología global con ADN local

La propuesta de Five9 y Claro empresas reside en la complementariedad de sus fuerzas. Por un lado, Five9 aporta su plataforma inteligente de CX en la nube, reconocida globalmente por sus capacidades de gestión omnicanal e integración tecnológica.

Por otro lado, Claro empresas ofrece su robusta infraestructura digital, que incluye la mayor cobertura móvil y fija en el país, además de un profundo conocimiento del mercado local.

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Esta unión no se limita solo a la provisión de software; incluye el acompañamiento de equipos especializados en Customer Success que guían a las empresas desde la preventa hasta la postventa.

El objetivo es asegurar que la adopción tecnológica se traduzca en resultados operativos reales y en una mejora tangible de la interacción con el usuario final.

El reto del cliente digital: Eficiencia y humanidad

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Las organizaciones hoy enfrentan el desafío de atender a usuarios cada vez más conectados, digitales y exigentes. Maria Luisa Escolar, directora de la Unidad Mercado Corporativo de Claro Colombia, enfatiza que la meta es acompañar la transformación de los modelos de atención hacia soluciones que sean, simultáneamente, más inteligentes y humanas.

La tecnología de Five9 integrada en el portafolio de Claro permitirá a las empresas tomar decisiones más rápidas basadas en datos y personalizar las interacciones para anticiparse a las necesidades de los usuarios.

Con esta alianza, Colombia se posiciona como un terreno fértil para la adopción acelerada de herramientas de IA, permitiendo que tanto grandes corporaciones como entidades gubernamentales transformen sus modelos de servicio para estar a la altura de las expectativas del siglo XXI.