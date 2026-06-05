Inteligencia Artificial: AWS reconoce a una firma tecnológica como “Rising Star”

En un contexto marcado por la acelerada adopción de inteligencia artificial en América Latina, las compañías capaces de convertir esta tecnología en soluciones concretas para las empresas comienzan a ganar protagonismo dentro del ecosistema tecnológico regional. La creciente demanda de automatización, analítica avanzada y transformación digital ha impulsado el desarrollo de nuevas herramientas que buscan responder a las necesidades de organizaciones de distintos sectores.

En este escenario, Amazon Web Services (AWS) otorgó el reconocimiento “Socio Consultor Estrella Emergente del Año” (Rising Star) para Norte de Latinoamérica a una empresa especializada en soluciones tecnológicas e inteligencia artificial. La distinción fue entregada durante el AWS Partner Summit Latam, uno de los principales encuentros de innovación y computación en la nube de la región.

Un reconocimiento entre miles de socios tecnológicos

El galardón forma parte de los premios AWS Partner of the Year 2026 para Latinoamérica, una iniciativa que cada año destaca a los miembros más sobresalientes de la Red de Socios de AWS (AWS Partner Network).

Estos reconocimientos premian a las organizaciones que logran generar resultados de negocio, impulsar procesos de innovación y aportar valor a sus clientes mediante tecnologías de nube e inteligencia artificial.Según explicó Mauricio Lince, vocero de la compañía reconocida, la distinción representa una validación del trabajo que han desarrollado para facilitar la adopción de inteligencia artificial dentro de las organizaciones.



“Este reconocimiento valida el trabajo que venimos realizando para democratizar la adopción de inteligencia artificial en las compañías. Estamos enfocados en desarrollar soluciones innovadoras, aterrizadas a necesidades reales de negocio y capaces de acelerar el crecimiento de nuestros clientes a través de plataformas y productos propios”, señaló.

Solo cuatro empresas recibieron el premio “Rising Star” en Latinoamérica

La categoría Rising Star es una de las más relevantes dentro del ecosistema de socios de AWS en la región. La empresa fue seleccionada como ganadora para la región NOLA (North of Latin America), una de las cuatro divisiones territoriales definidas por AWS en América Latina, junto con México, Brasil y Sur de Latinoamérica.

De acuerdo con AWS, este reconocimiento distingue a las organizaciones que han registrado un crecimiento sobresaliente y que han demostrado una alta capacidad para acompañar a sus clientes en procesos de transformación digital, migración a la nube, optimización tecnológica y adopción de nuevas herramientas.

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En total, únicamente cuatro compañías fueron seleccionadas como “Rising Star” en toda Latinoamérica, una por cada región evaluada por la multinacional tecnológica. Además, la empresa galardonada integró el reducido grupo de cerca de 20 socios premiados entre aproximadamente 1.800 compañías que conforman la red de partners de AWS en la región.

Inteligencia artificial enfocada en resultados empresariales

La elección de la compañía estuvo sustentada en su capacidad para desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial orientadas a resolver desafíos específicos de negocio. Su estrategia se ha enfocado en crear plataformas y productos propios que facilitan la incorporación de nuevas tecnologías dentro de las organizaciones y permiten optimizar procesos de manera escalable.

AWS destacó que los socios reconocidos durante esta edición sobresalieron por ofrecer soluciones innovadoras en la nube, generar resultados medibles para las empresas y contribuir a maximizar el retorno de las inversiones tecnológicas mediante el uso estratégico de sus servicios.

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En ese sentido, Lince aseguró que uno de los principales desafíos del mercado consiste en convertir el potencial de la inteligencia artificial en beneficios tangibles para las organizaciones.

“Hoy las empresas necesitan aliados que conviertan la inteligencia artificial en resultados tangibles y no solamente en tendencias. Nuestro objetivo ha sido construir herramientas prácticas, escalables y enfocadas en resolver retos concretos para las organizaciones. Ser reconocidos por AWS entre miles de partners en Latinoamérica representa un enorme orgullo y, al mismo tiempo, una gran responsabilidad”, afirmó.

Impulso a la transformación digital en América Latina

La distinción también refleja el avance que viene registrando el ecosistema tecnológico latinoamericano en materia de innovación, automatización y adopción de inteligencia artificial. El reconocimiento otorgado por AWS pone de manifiesto la creciente relevancia de las empresas especializadas en tecnologías emergentes para acelerar los procesos de modernización empresarial en la región.

Asimismo, AWS resaltó la importancia de la colaboración con sus socios estratégicos para impulsar la innovación y permitir que más organizaciones aprovechen las capacidades de la nube, los datos y la inteligencia artificial como herramientas para fortalecer su competitividad y crecimiento en un entorno cada vez más digitalizado.