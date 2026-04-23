JBL celebra 80 años y recuerda su impacto global a través de la música

Fundada en 1946 como una apuesta audiovisual, JBL se consolidó como una de las marcas de la industria del audio más importantes de toda la historia al lado de otras grandes como Samsung, Sony, entre otras, que se han dedicado a ser pioneros del desarrollo de los eventos y como pilares de la música.

“Durante 80 años, el legado de ingeniería de JBL ha sido el referente del audio de alta fidelidad, y ese estándar pervive en cada producto JBL fabricado hoy. Al celebrar este hito, JBL mantiene su compromiso de llevar adelante este estándar en las tecnologías que impulsarán la próxima generación de sonido y cultura,” dijo Dave Rogers, Presidente HARMAN Lifestyle Division.

Han sido base de la creación de sonidos que transforman la experiencia de sonido, tanto que han impactado a la industria del entretenimiento, obteniendo importantes reconocimientos de la industria, entre ellos, premios de la academia por innovación en ingeniería de audio y un premio Grammy por su contribución al desarrollo del sonido profesional en conciertos, estudios, cine y transmisiones.

'DTMF' de Bad Bunny Foto: AFP - Instagram

“La autenticidad en la música lo es todo. JBL siempre se ha preocupado, y seguirá preocupándose, por garantizar que las voces de los artistas se escuchen y que el público disfrute de su visión sin filtros, ya sea en movimiento, en casa o en un evento en vivo. JBL une al mundo a través del poder del sonido,” comentó Martin Garrix, Embajador Global de JBL.



Esta, al igual que otras empresas de audio, han encontrado su crecimiento de la música y en Latinoamérica este fenómeno se ha visto reflejado con artistas como Bad Bunny, Shakira, Karol G, Grupo Firme, Fuerza Regida, J Balvin, entre otros, que lideran los charts mundiales y llevan al público a querer tener espacios dónde escucharlos.

“En Sudamérica, la música no solo se escucha, se vive. Es una fuerza cultural que conecta generaciones, trasciende fronteras y proyecta al mundo el talento de la región. En JBL queremos seguir siendo parte de ese movimiento, acercando experiencias de sonido que respeten la esencia de cada artista y acompañen a las personas en cada momento donde la música cobra sentido,” añadieron.