Kim Kardashian revela trucos para ser tan influyente como ella en redes sociales

Kim Kardashian fue parte de uno de los eventos más importantes de tecnología del mundo por su manejo de las redes sociales.

Publicidad

Siendo una de las más influyentes de las redes sociales, fue invitada a una conferencia en Code Mobile, un evento organizado por Re/code, en donde entregó una serie de tips para triunfar en redes.

“Yo, por ejemplo, hago todos mis tuits, no entiendo cómo hay celebridades que le dejan eso a personas de su staff. Yo tuiteo en el momento, no dejo nada para después y no mando más de tres tuits sobre un mismo tema”, reveló la mujer.

Publicidad

Finalmente la empresaria reveló que su aplicación favorita es Instagram, explicando que " se puede ser muy creativo y un poco más íntimo".