La IA entre la innovación y la regulación en Colombia: 22 de marzo - Blu 4.0, programa completo

Este episodio de Blu 4.0 pone el foco en el impacto real de la inteligencia artificial en el trabajo, los negocios y la vida cotidiana, con voces expertas que explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica.
- Felipe Riaño Jaramillo, experto en comunicación y negociación, analiza cómo diferenciar la influencia de la manipulación en entornos digitales y resalta el pensamiento crítico como defensa clave ante estafas.
- Álvaro Abril, CEO de geniales.co, explica que la inteligencia artificial no elimina empleos, sino que redefine funciones y abre oportunidades para perfiles tecnológicos.
- María Fernanda Quiñones, presidenta de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, plantea la necesidad de una regulación que impulse la innovación sin frenar la competitividad.
- Juan Guillermo Piñeros, product manager de Epson Colombia, presenta soluciones tecnológicas para el entretenimiento en casa con videoproyectores de alta fidelidad y uso flexible.
- Carolina Solano, fundadora de Guayías, muestra cómo la inteligencia artificial está democratizando el acceso a servicios legales, especialmente para mujeres, mediante asesoría ágil y económica.
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