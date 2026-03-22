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Blu Radio  / Tecnología  / La IA entre la innovación y la regulación en Colombia: 22 de marzo - Blu 4.0, programa completo

La IA entre la innovación y la regulación en Colombia: 22 de marzo - Blu 4.0, programa completo

La inteligencia artificial redefine el empleo, los negocios y la vida diaria, mientras expertos explican cómo adaptarse a esta transformación tecnológica global.

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