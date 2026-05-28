La inteligencia artificial ya impulsa el 40% del negocio mayorista tecnológico en Colombia

La inteligencia artificial dejó de ser una promesa futura para convertirse en una herramienta central del negocio tecnológico en Colombia. Así lo refleja el crecimiento de Xvantage, la plataforma digital de Ingram Micro, que actualmente mueve el 40% de los ingresos del mayorista en el país y ya concentra más del 50% de las órdenes procesadas.

La compañía celebró los tres años de operación de esta plataforma en Colombia, destacando que desde su llegada en 2023 pasó de ser una herramienta digital complementaria a convertirse en el eje principal de su operación comercial.

Una plataforma basada en IA y aprendizaje automático

Xvantage fue desarrollada sobre una arquitectura en tiempo real con herramientas de aprendizaje automático integradas. La plataforma analiza millones de datos relacionados con códigos de productos, demanda del mercado y comportamiento comercial para identificar oportunidades de negocio con mayores probabilidades de éxito.

Según la compañía, las empresas que han implementado esta tecnología lograron reducir tiempos de respuesta que antes tardaban días a solo minutos.



Actualmente, más del 70% de los clientes de Ingram Micro Colombia ya operan dentro de la plataforma y se han superado las 80.000 transacciones en el país, con un crecimiento sostenido de doble dígito año tras año.

Colombia, entre los mercados más activos de Latinoamérica

La empresa aseguró que Colombia se consolidó como uno de los mercados latinoamericanos más dinámicos en la adopción de esta plataforma. A la fecha, más de 2.000 clientes activos utilizan el sistema para gestionar operaciones, cotizaciones y procesos comerciales.

La plataforma procesa además unas 30.000 cotizaciones anuales y el 60% de las transacciones se originan desde procesos digitales de cotización.

Publicidad

Uno de los objetivos de Xvantage es trasladar al entorno empresarial una experiencia similar a la del comercio electrónico de consumo masivo, integrando en un solo lugar operaciones, pagos, logística y seguimiento de pedidos.

Cómo impacta a las empresas colombianas

Entre las funcionalidades que más utilizan los canales tecnológicos y empresas del sector se encuentran la autogestión de órdenes, el rastreo de envíos en tiempo real, la consulta de estados de crédito y la comparación inteligente de productos.

De acuerdo con la compañía, estas herramientas permiten reducir fricciones operativas y acelerar el ciclo de ventas, ya que integran generación de oportunidades, cotización y ejecución comercial dentro de un mismo entorno digital.

Publicidad

Juan Andrés Mejía, director general de Ingram Micro Colombia, afirmó que la plataforma se convirtió en una capacidad estratégica para conectar soluciones tecnológicas y acelerar la transformación digital del país.

Nuevas funciones con IA autónoma y pagos digitales

Como parte de la evolución de la plataforma, Ingram Micro anunció el lanzamiento de una pasarela de pagos y una aplicación móvil que permitirá cotizar, comprar y monitorear órdenes desde cualquier lugar.

La empresa también proyecta expandir la plataforma hacia modelos de suscripción y servicios en la nube, además de incorporar capacidades de inteligencia artificial autónoma o “Agentic AI”, orientadas a anticiparse a las necesidades de los clientes y entregar propuestas comerciales más rápidas y precisas.

Con esta apuesta tecnológica, la compañía busca fortalecer su posición como articulador del ecosistema TI en Colombia y acelerar la digitalización de los procesos comerciales del sector.