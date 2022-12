Miguel Gómez Martínez renunció al Partido de la U

presentó su renuncia de forma irrevocable a la colectividad. Una de las principales razones de Gómez es porque, según él, el Partido no ha sido coherente con sus principios.

“Al cerrar mi período como parlamentario, no encuentro en el ideario del partido la coherencia y sintonía con los problemas de los electores que me escogieron como su representante a la Cámara en el 2010. La U no defiende el principio de la seguridad democrática, ha sido co-responsable de la grave crisis que vive Bogotá y optó por aliarse con quienes representan ideas muy diferentes a las de mis electores”, aseguró.

El Representante a la Cámara dijo que en las pasadas elecciones legislativas “la U recibió en Bogotá un duro castigo en las urnas por parte de miles de seguidores que se sintieron abandonados por la colectividad”.

A esta renuncia se le suma la del senador Juan Carlos Vélez, quien hace una semana anunció que aspirará a la Gobernación de Antioquia o a la Alcaldía de Medellín por el Movimiento Político Centro Democrático.