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MTT Awards 2026: Bogotá reconocerá a mujeres que transforman la industria tecnológica

La primera edición de los MTT Awards se realizará el 22 de octubre en Bogotá y reconocerá el talento femenino en áreas como Data Centers, infraestructura crítica, ciberseguridad, sostenibilidad, innovación y academia.

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Bogotá será sede de los MTT Awards 2026, que reconocerán a mujeres líderes en tecnología
Foto: MTT Awards 2026
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de oct, 2026

Bogotá será escenario el próximo 22 de octubre de la primera edición de los MTT Awards 2026, una iniciativa creada para reconocer la trayectoria, el conocimiento y el liderazgo de las mujeres que están transformando la industria de los Data Centers, la infraestructura crítica y la tecnología.

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Más de 61 profesionales de Latinoamérica y España fueron nominadas en esta primera edición, que busca dar visibilidad a mujeres que participan en algunos de los sectores fundamentales para el desarrollo de la economía digital.

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La gala se llevará a cabo en el Casa Dann Carlton Hotel & Spa de Bogotá y reunirá a profesionales, líderes empresariales y representantes del ecosistema tecnológico de la región.

Una gala para visibilizar el talento femenino

Los MTT Awards 2026 nacen con el propósito de reconocer el trabajo de mujeres que durante años han participado en el diseño, construcción, operación e innovación de infraestructura tecnológica.

Las nominadas provienen de diferentes áreas, entre ellas ingeniería, diseño, construcción y operación de Data Centers, climatización, sostenibilidad, ciberseguridad, innovación, academia, comunicación y liderazgo.

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“Durante muchos años, cientos de mujeres han trabajado detrás de grandes proyectos tecnológicos, aportando conocimiento, liderazgo, innovación y resultados sin recibir siempre la visibilidad que merece su trabajo”, señaló Carolina Cortés, presidenta de ICREA y fundadora de Mujeres en Tecnología que Transforman.

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De acuerdo con Cortés, los premios buscan también convertirse en una plataforma para que nuevas generaciones encuentren referentes y oportunidades dentro de una industria que continúa creciendo.

12 categorías de reconocimiento

Los MTT Awards 2026 tendrán 12 categorías que abarcan diferentes áreas de la industria tecnológica:

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  • Trayectoria y Legado
  • Innovación
  • Sororidad y Liderazgo Colaborativo
  • Excelencia Técnica
  • Climatización y Aire Acondicionado
  • Sustentabilidad
  • Ciberseguridad e Infraestructura Crítica
  • Academia y Conocimiento
  • Inclusión y Diversidad
  • Operación y Alta Disponibilidad
  • Marketing, Comunicación y Posicionamiento de Data Centers
  • Gran Premio Mujer que Transforma LATAM

El Gran Premio Mujer que Transforma LATAM será el máximo reconocimiento de la noche y destacará una trayectoria marcada por el liderazgo, la visión estratégica, el conocimiento, la innovación, la sororidad y el impacto regional.

El papel de las mujeres en la infraestructura digital

El reconocimiento llega en un momento de transformación para la industria de los Data Centers. La expansión de la inteligencia artificial, el aumento de las densidades de potencia, las exigencias de eficiencia energética y sostenibilidad y el crecimiento de las amenazas de ciberseguridad están generando nuevos retos para el sector.

En este escenario, las mujeres tienen una participación cada vez más relevante en áreas como investigación, diseño, implementación, operación, comunicación, formación y liderazgo.

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“Los MTT Awards quieren ponerles nombre, rostro y voz a esas mujeres. Porque no se trata únicamente de entregar un reconocimiento. Se trata de visibilizar referentes, conectar generaciones, compartir historias y abrir oportunidades”, explicó Cortés.

Una comunidad con presencia regional

Mujeres en Tecnología que Transforman desarrolla durante el año encuentros, espacios de formación y certificación, actividades de networking e iniciativas de reconocimiento para conectar a profesionales de distintas especialidades y mercados.

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La comunidad tiene presencia en Colombia, México, Costa Rica, Chile, España, Guatemala, República Dominicana y Brasil.

Con estas iniciativas, MTT busca fortalecer las redes profesionales y ampliar la participación femenina en el ecosistema tecnológico, al tiempo que impulsa a las profesionales que actualmente trabajan en el sector para que se conviertan en referentes de las nuevas generaciones.

MTT Awards 2026

La primera edición de los MTT Awards se realizará el 22 de octubre de 2026 en el Casa Dann Carlton Hotel & Spa, ubicado en la calle 93B #19-44, en Bogotá.

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