“No le veo nada de inmoral”: Jairo Martínez sobre video de Shakira y Rihanna

Jairo Martínez, jurado de “Yo me llamo” de Caracol Televisión, dijo en La Nube de Blu Radio que no le ve nada de inmoral a ' Can't remember to forget you' , el nuevo video de Shakira y Rihanna, que ha sido un hit en las redes sociales.

Martínez aseguró que el éxito se debe a la sensualidad que exhiben las dos famosas artistas y que esto hace parte del furor de una canción nueva.

“Cada quien tiene derecho a su opinión, pero realmente ahí no muestran nada. Honestamente no le he visto nada de inapropiado e inmoral”, aseguró sobre las críticas que ha recibido el video.