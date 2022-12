Ojo: ¿Le va a cambiar la batería a su iPhone? Apple lo puede castigar por ello

Si usted posee un iPhone y le va a cambiar la batería en un taller no autorizado o no oficial de Apple, es posible que su teléfono no le muestre nunca más el estado y porcentaje de duración de la misma.

Así lo dio a conocer el portal iFixit, especializado en noticias de soporte y reparación. De acuerdo con la publicación, los iPhone nuevos tendrán dicha restricción. Específicamente el bloqueo será para los iPhone 10R, 10S y 10S Max.

Si el cambio de batería de uno de estos teléfonos no se hace a través de un taller autorizado, el usuario no podrá acceder a información del uso de su batería, por ejemplo, para saber cuáles aplicaciones son las que más están consumiendo la pila del móvil; tampoco tendrá la barra de estado de porcentaje de consumo, por lo que no podrá saber qué tanta carga le queda al teléfono.

Dicha restricción estará presente en tales modelos de iPhone que tengan el sistema operativo iOS 12 y 13.