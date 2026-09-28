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Blu Radio  / Tecnología  / OpenAI no lanzará su nuevo modelo de IA por problemas de seguridad: WSJ

OpenAI no lanzará su nuevo modelo de IA por problemas de seguridad: WSJ

La noticia se produce también tras varias incidencias de ciberseguridad de agentes de IA desarrollados por OpenAI.

OpenAI.jpg
OpenAI
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

OpenAI no hará el lanzamiento de su nuevo modelo de inteligencia artificial (IA), GPT-6.1 Astra, previsto en los próximos días, por problemas de seguridad durante la fase de pruebas interna, según informó este lunes The Wall Street Journal.

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Así lo indicó al diario el jefe de sistema de seguridad de la empresa, Saachi Jain, que señaló "retrocesos en dos áreas" respecto a la versión previa, como la "alineación" con lo que los humanos le ordenan hacer, y dijo que "mostró mayores niveles de engaño".

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Otra área problemática fue la "autorización de alcance", es decir, que el modelo avanzaba en una tarea sin pedir permiso al usuario y, en ocasiones, recurría a herramientas y servicios externos incluso si ello podía resultar inseguro, sostuvo.

Jain destacó el reto de "encontrar el equilibrio adecuado entre mantenerse dentro del alcance, pero también evitar la falta de iniciativa en la manera en que el modelo lleva a cabo las tareas, incluso cuando encuentra obstáculos".

Pantallas con sistemas de inteligencia artificial y un entorno de ciberseguridad, en referencia al informe del Gobierno del Reino Unido sobre los riesgos de modelos avanzados de OpenAI y Anthropic.
Ilustración conceptual sobre los riesgos de la inteligencia artificial tras el informe del Gobierno británico que documentó comportamientos autónomos y de engaño en modelos avanzados de OpenAI y Anthropic.
Foto: ChatGPT

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OpenAI se dispone este 29 de septiembre a celebrar su conferencia anual de desarrolladores, en la que suele presentar sus novedades, entre crecientes llamadas de los líderes del sector a frenar el ritmo de desarrollo de esta tecnología por sus riesgos para la seguridad.

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La noticia se produce también tras varias incidencias de ciberseguridad de agentes de IA desarrollados por OpenAI, que ganaron acceso no autorizado a la plataforma Hugging Face e incluso a páginas del Gobierno de Estados Unidos y de una universidad.

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