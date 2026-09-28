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Falso anuncio podría bloquear su computador: así es la nueva modalidad de estafa

Una campaña detectada en cientos de sitios legítimos puede hacer que Windows o Mac parezcan bloqueados tras hacer clic en un anuncio. La alerta busca generar pánico para intentar estafar al usuario

Un falso anuncio hace parecer que su computador quedó bloqueado por un virus.jpg
Falsos anuncios puede hacerle creer que su computador está bloqueado.
Foto: generada con IA
Por: Jorge Cediel
|
Actualizado: 28 de sept, 2026

La mayoría de páginas web necesitan financiarse de alguna manera, por eso muchas optan por suscripciones o pagos únicos, mientras que las que quieren ofrecer sus servicios gratuitos deben recurrir a la publicidad para poder asumir los costes de mantenimiento y operación.

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Normalmente, estas pautas son inofensivas y solo buscan que usted use un servicio o compre determinado producto. Sin embargo, algunas veces terminan infiltrándose algunas piezas publicitarias que tienen la intención de estafarlo o robarle información de su computador. De hecho, algunos hackers optan por crear clones maliciosos de programas conocidos y pagar para aparecer como el primer resultado en Google y engañar a los usuarios.

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En los últimos días se conoció, a través de una investigación de la empresa de ciberseguridad Netskope, que estafadores están valiéndose de la plataforma Google Ads para mostrar, en páginas de mapas, clima, bienes raíces y alojamiento, anuncios que ocupan toda la pantalla de su navegador advirtiendo que su computador está infectado.

¿Su computador se puede infectar con un anuncio?

La ingeniosa técnica, en realidad, lo que busca es que la víctima crea que perdió el control de su computador. Después de hacer clic en la publicidad, el usuario se ve redirigido a una página que aparenta ser una tienda normal. Luego, el contenido malicioso espera incluso a que haya un movimiento del mouse antes de activarse, una técnica que ayuda a evadir algunos sistemas automatizados de análisis. Después, la página falsa carga una alerta adaptada al sistema operativo del usuario.

Por ejemplo, en Windows imita avisos del antivirus Microsoft Defender, mientras que en Mac utiliza la apariencia de los dispositivos de Apple. Después fuerza el navegador a pantalla completa, oculta la barra de direcciones y las pestañas, hace desaparecer el cursor y bloquea algunos atajos habituales del teclado. También puede reproducir sonidos y hacer que el navegador funcione lentamente.

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Los estafadores quieren que su computador parezca realmente dañado para, posteriormente, mostrar en pantalla un número de teléfono al que supuestamente hay que llamar para recibir asistencia. Si usted lo hace, los estafadores pueden intentar cobrar por un soporte inexistente, pedir datos personales o financieros o solicitar acceso remoto al equipo.

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Más de 250 campañas fueron identificadas

Entre el 31 de agosto y el 14 de septiembre, la compañía de ciberseguridad identificó más de 250 campañas distribuidas en al menos 284 sitios legítimos que pertenecen a sus clientes. La mayor parte de esas organizaciones estaba en Estados Unidos, seguida por Japón y Australia. Cabe aclarar que estas cifras pueden ser mayores, debido a que el estudio únicamente contabiliza los sitios web que contratan sus servicios.

Ante esto, Google aseguró al medio especializado Ars Technica que mantiene una política de “cero tolerancia” frente a las estafas y que está investigando las campañas descritas en el informe para tomar medidas contra las cuentas que violen sus normas. No obstante, la compañía no indicó en ese momento si todos los anuncios habían sido retirados.

¿Qué debe hacer si un anuncio le bloquea su computador?

Lo más importante es no llamar al número que aparece en pantalla, no entregar información a nadie que se la solicite y no permitir que otra persona acceda de forma remota a su computador.

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Aunque la página haya bloqueado algunas funciones de su navegador, el sistema operativo continúa funcionando. Por eso, la investigación encontró que, en muchos casos, mantener presionada la tecla Escape durante algunos segundos permite abandonar el modo de pantalla completa y recuperar el control del navegador.

Si no funciona, existe otro método:

  • En Windows, puede abrir el Administrador de tareas con Ctrl + Shift + Esc y cerrar el navegador. Si no funciona, puede optar por usar Ctrl + Alt + Suprimir para abrir el menú de seguridad y desde ahí reiniciar o apagar su computador.
  • En Mac, puede usar Command + Option + Escape para abrir la ventana de Forzar Salida y desde ahí cerrar el navegador.

Después conviene abrir nuevamente el navegador sin restaurar las pestañas de la sesión anterior, porque hacerlo podría cargar otra vez la página fraudulenta.

La señal más sencilla para reconocer este tipo de engaño es que apela a crearle urgencia. Si una página bloquea su pantalla, asegura que el computador está infectado y exige llamar inmediatamente a un número de soporte debe generarles sospechas, incluso si aparece mientras se navega por un sitio conocido.

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