¿Le bloquearon la cuenta de WhatsApp? Este sería el motivo y lo que debe hacer

En los últimos días, varios usuarios han reportado problemas para ingresar a sus cuentas de WhatsApp luego de encontrar un mensaje en el que se les informa que su número no podría utilizar la plataforma. Esta situación ha generado preocupación entre personas que utilizan la aplicación para comunicarse con familiares, clientes, compañeros de trabajo y otras personas.

El bloqueo puede estar relacionado con el incumplimiento de las condiciones de uso del servicio. Entre las conductas que pueden activar los sistemas de WhatsApp está el envío de mensajes masivos o automatizados, especialmente cuando se utiliza software externo o aplicaciones no autorizadas.

Políticas de privacidad de WhatsApp Foto: AFP

¿Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas de usuarios?

Una de las situaciones que puede generar una suspensión se produce cuando una cuenta envía el mismo mensaje, o uno similar, a un número elevado de personas en poco tiempo. El riesgo aumenta cuando los destinatarios no tienen almacenado el número desde el cual reciben la comunicación o no esperaban el mensaje.



La plataforma también contempla medidas contra quienes usan bots, programas o aplicaciones no autorizadas para automatizar el envío de mensajes, las respuestas o la creación de conversaciones.

Estas prácticas podrían ser identificadas por los sistemas de WhatsApp, que pueden aplicar diferentes medidas de acuerdo con cada caso. Las consecuencias pueden ir desde una suspensión temporal hasta el bloqueo permanente cuando la conducta es considerada más grave o se repite.

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¿Cómo recuperar la cuenta de WhatsApp?

Cuando aparece el aviso de suspensión, WhatsApp permite solicitar una revisión directamente desde la aplicación. Para hacerlo, el usuario debe seleccionar la opción “Solicitar revisión” y enviar la solicitud para que la compañía evalúe el caso.

De acuerdo con la información suministrada, la respuesta puede tardar hasta 24 horas. Si la opción para solicitar la revisión no aparece, la decisión sería definitiva y no habría manera de presentar una apelación desde la aplicación.

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La compañía advierte que cada solicitud corresponde únicamente al número afectado y que comunicarse con soporte mediante otros canales no aceleraría el proceso.