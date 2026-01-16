OpenAI anunció nuevos cambios para estos usuarios de ChatGPT: ¿se acaba el servicio gratuito?

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, la valoración de OpenAI se ha disparado hasta los 500.000 millones de dólares en rondas de financiación, superando a cualquier otra empresa privada, y algunos incluso esperan que la compañía pueda salir a bolsa con una valoración de hasta un billón de dólares.

Sin embargo, OpenAI, pese a su altísima valoración de mercado, enfrenta costes operativos muy elevados. La empresa quema efectivo a gran velocidad debido al gasto en infraestructura y potencia de computación necesarias para operar ChatGPT, lo que impulsa la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos.

Es por eso que OpenAI anunció este viernes, 16 de enero, que integrará una serie de cambios en ChatGPT para varios de sus usuarios, entre ellos, aquellos que no pagan plan de suscripción.



¿Qué cambiará en ChatGPT?

La empresa de investigación y desarrollo de inteligencia artificial OpenAI aunció que, dentro de unas semanas, incorporará publicidad para los suscriptores de precio reducido y los usuarios gratuitos del popular asistente de inteligencia artificial.

“En las próximas semanas, planeamos comenzar a probar anuncios en los niveles gratuito y Go de ChatGPT”, anunció OpenAI a través de su cuenta de X, confirmando un giro muy esperado y comentado desde hace semanas en Silicon Valley.



La medida está pensada para implementarse inicialmente, en Estados Unidos, donde la empresa evaluará "en las siguientes semanas" los impactos de la generación de anuncios en los consumidores finales de su inteligencia artificial.

Estamos compartiendo nuestros principios desde el principio sobre cómo abordaremos los anuncios, guiados por priorizar la confianza y la transparencia del usuario mientras trabajamos para hacer que la IA sea accesible para todos anunció OpenAI a través de X.

¿La llegada de la publicidad a ChatGPT afectará la calidad de sus respuestas?

La compañía anunció los cambios a los que se enfrentarían los usuarios en el momento de la implementación de publicidad en ChatGPT, e hizo aclaraciones con respecto a las dudas de miles de usuarios que no poseen una suscripción Plus.

Publicidad

OpenAI aseguró que los anuncios siempre están separados y claramente etiquetados, es decir, que la publicidad no se mezclará con las respuestas del chat; además, aclaró que los niveles Plus, Pro, Business y Enterprise "no tendrán anuncios", lo que daría un respiro a los usuarios que pagan estos tipos de suscripción.

Finalmente, la compañía puntualizó que, en compromiso con la privacidad de sus usuarios, las conversaciones que se desarrollen en la aplicación serán privadas para los anunciantes, y concluyó afirmando que las respuestas de su inteligencia artificial ChatGPT no se verán influenciadas por los anuncios.