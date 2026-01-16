En vivo
Blu Radio  / Tecnología  / Aplicaciones  / OpenAI anunció nuevos cambios para estos usuarios de ChatGPT: ¿se acaba el servicio gratuito?

OpenAI anunció nuevos cambios para estos usuarios de ChatGPT: ¿se acaba el servicio gratuito?

Pese a que la compañía tiene una altísima valoración en el mercado, el gasto en infraestructura y potencia de computación necesarias para operar ChatGPT los pondría en la necesidad de buscar otras fuentes de recursos.

