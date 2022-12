Podcast: Inspire Talks, un evento para inspirar a los nuevos emprendedores

El próximo 14 de noviembre, se realizará en el teatro Hall 74 de la Universidad Sergio Arboleda la segunda versión de los ‘Inspire Talks: Emprender es un arte’, evento realizado por Endeavor Colombia que busca impactar el ecosistema emprendedor en el país y apoyar a nuevos empresarios.

Los Inspire Talks son una serie de charlas de 20 minutos cada una en las que reconocidos empresarios inspirarán con sus historias de perseverancia y creatividad a todas aquellas personas que quieran hacer parte del mundo del emprendimiento.

Inspire Talks: Emprender es un Arte, es en evento gratuito dirigido a emprendedores, profesionales de segundo y tercer nivel con proyectos de emprendimiento, empresarios y directivos de empresas líderes en el país. Es necesario un registro previo a través de este link y asistir desde las 7:00 a.m. para asegurar el ingreso al auditorio.

Esta versión de los Inspire Talks, contará con la participación de 12 speakers, dentro de los cuales se resaltan 10 emprendedores de la red Endeavor Colombia, así como Ignacio Gaitán, decano ejecutivo de PRIME Business School y Marcelo Liberini, vicepresidente digital de Caracol Televisión.

-¿Cómo vencer el miedo a emprender?

Blu Radio también habló con Lilian Simbaqueba, fundadora y gerente Lisim, y quien también es emprendedora Endeavor desde 2008 e ingeniera de sistemas.

Simbaqueba hablará en Inspire Talks sobre el impacto de los emprendimientos en el mercado colombiano y cómo estos son un “trabajo para la eternidad”.

La empresaria cuenta que siempre soñó con regresar a su país a crear empresa y así contribuir con la transformación social.

LiSim es una empresa pionera en ofrecer consultorías en toma de decisiones financieras con alto grado de incertidumbre y en la actualidad vende 3 millones de dólares al año.

Entusiasta y convencida de las mujeres empresarias, Lilian estará en los Inspire Talks con su charla “Trabajando para la eternidad”, detallando su experiencia en la búsqueda de trascender con su empresa en Colombia.

Para la realización de este evento, Endeavor Colombia contó con aliados estratégicos como la Universidad Sergio Arboleda, INNpulsa, Caracol Next e Invest in Bogotá, así como con el apoyo de Think and Talk y Eventtia.

Encuentre más información del evento en: https://goo.gl/2rfgX7