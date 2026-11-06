En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Delcy Jiménez
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Tecnología  / Smartfilms en Medellín: más de 7.000 personas capacitadas en cortometrajes con celulares

Smartfilms en Medellín: más de 7.000 personas capacitadas en cortometrajes con celulares

En la edición de este año, al menos 4.000 personas se formaron en las 16 comunas de Medellín y nueve municipios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Grabación de cortometrajes con celular
Foto: referencia, Flow
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de nov, 2026

La Alcaldía de Medellín ha formado a 7.300 personas en habilidades digitales y producción de cortometrajes realizados con celulares entre 2024 y 2026, como parte de su apuesta por fortalecer la industria audiovisual y las economías creativas de la ciudad. Así lo afirmó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, al referirse a los resultados de Smartfilms, una iniciativa que ha permitido llevar procesos de formación a las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La funcionaria explicó que uno de los principales logros del programa ha sido acercar la producción cinematográfica a más ciudadanos mediante el uso de dispositivos móviles, facilitando la creación de historias con narrativas sociales y comunitarias. Según Galeano, estos espacios no solo permiten descubrir nuevos talentos, sino que también abren oportunidades de empleo y emprendimiento para quienes buscan vincularse al sector creativo.

Últimas noticias

Celular muestra una alerta al escanear un código QR.
Tecnología

Alertan por estafas con códigos QR: así pueden engañarlo sin que se dé cuenta

Luisa Ochoa y William Villamizar, gobernador de Norte de Santander.
Tecnología

Luisa Ochoa, la cucuteña de 16 años que llevará su idea de medicina aeroespacial a la NASA

Publicidad

La estrategia hace parte de un conjunto de iniciativas con las que la administración distrital busca consolidar a Medellín como un referente audiovisual. Entre ellas está la formación y certificación de 1.926 personas en áreas como inteligencia artificial, Concept Art, modelado de personajes 3D, impresión 3D, desarrollo de videojuegos y producción sonora.

A estas acciones se suma el Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM), que desde 2024 ha entregado aproximadamente 5.900 millones de pesos en estímulos para fortalecer empresas y proyectos del sector.

Finalmente, la secretaria explicó que quienes terminan su formación en Smartfilms pueden acceder a otras alternativas de acompañamiento para convertir sus conocimientos en proyectos sostenibles.

Relacionados

Medellín

SmartFilms

Publicidad

Publicidad

Publicidad