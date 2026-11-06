Smartfilms en Medellín: más de 7.000 personas capacitadas en cortometrajes con celulares

La Alcaldía de Medellín ha formado a 7.300 personas en habilidades digitales y producción de cortometrajes realizados con celulares entre 2024 y 2026, como parte de su apuesta por fortalecer la industria audiovisual y las economías creativas de la ciudad. Así lo afirmó María Fernanda Galeano, secretaria de Desarrollo Económico, al referirse a los resultados de Smartfilms, una iniciativa que ha permitido llevar procesos de formación a las 16 comunas y los cinco corregimientos de Medellín.

La funcionaria explicó que uno de los principales logros del programa ha sido acercar la producción cinematográfica a más ciudadanos mediante el uso de dispositivos móviles, facilitando la creación de historias con narrativas sociales y comunitarias. Según Galeano, estos espacios no solo permiten descubrir nuevos talentos, sino que también abren oportunidades de empleo y emprendimiento para quienes buscan vincularse al sector creativo.

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La estrategia hace parte de un conjunto de iniciativas con las que la administración distrital busca consolidar a Medellín como un referente audiovisual. Entre ellas está la formación y certificación de 1.926 personas en áreas como inteligencia artificial, Concept Art, modelado de personajes 3D, impresión 3D, desarrollo de videojuegos y producción sonora.

A estas acciones se suma el Incentivo Cinematográfico y Audiovisual de Medellín (ICAM), que desde 2024 ha entregado aproximadamente 5.900 millones de pesos en estímulos para fortalecer empresas y proyectos del sector.



Finalmente, la secretaria explicó que quienes terminan su formación en Smartfilms pueden acceder a otras alternativas de acompañamiento para convertir sus conocimientos en proyectos sostenibles.