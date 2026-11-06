Luisa Ochoa, la cucuteña de 16 años que llevará su idea de medicina aeroespacial a la NASA

Con apenas 16 años y mientras termina grado 11, Luisa Alejandra Ochoa Pérez se prepara para llevar el talento colombiano a Houston, Estados Unidos, en una experiencia que la acercará al mundo aeroespacial. La joven cucuteña participará en el International Air and Space Program, una de las iniciativas que, al igual que otros programas que acercan a jóvenes colombianas a la NASA, busca fortalecer habilidades relacionadas con ciencia, tecnología e innovación.

En entrevista con Mañanas Blu, la estudiante contó que viajará este sábado 7 de noviembre para participar, entre el 8 y el 14, en el programa desarrollado en Houston. La experiencia es organizada por AEXA e incluye actividades en instalaciones y profesionales del sector aeroespacial, como el entorno del Johnson Space Center de la NASA.

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La adolescente explicó que la aceptaron por inscribirse y recibir su propuesta, sumadas a las características que tiene, "como hablar inglés y tener iniciativa”.

Un proyecto para vigilar medicamentos en el espacio

La propuesta con la que Luisa llegará a Houston se llama Sentinela y pertenece a la medicina aeroespacial, uno de los campos que más le interesan.



Su idea parte de una dificultad que puede aparecer en misiones espaciales prolongadas, donde los medicamentos permanecen durante largos periodos expuestos a condiciones diferentes a las de la Tierra.

“Mi proyecto es acerca de fármacos. En resumen, es básicamente tener un monitoreo constante de cómo los medicamentos influyen en el cuerpo, de si son aptos, si son viables, si ya no se pueden tomar, porque, por ejemplo, misiones como a Marte no son de un día para otro, pueden durar hasta mil días”, explicó la joven.

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Para responder a ese reto, la estudiante diseñó conceptualmente un sensor que permitiría hacer seguimiento al estado de los medicamentos y advertir cuándo podrían dejar de ser adecuados para el consumo humano.

“Lo que yo propongo es básicamente un prototipo que se llama Sentinela. Lo llamo Sentinela porque pues va a ser como un sensor que va a estar adherido al medicamento y me va a avisar el momento en el que es favorable o no es favorable para la atención humana”, detalló.

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Solo 50 participantes fueron seleccionados

Ochoa hace parte de un grupo reducido de jóvenes admitidos para la experiencia. De acuerdo con lo explicado durante la entrevista, 50 participantes de distintos países obtuvieron un cupo para esta edición.

El International Air and Space Program tiene una duración de siete días y combina trabajo en equipo, resolución de problemas y actividades de entrenamiento aeroespacial. AEXA, la organización responsable del programa, señala que los estudiantes interactúan con expertos de la industria y participan en experiencias como flotación neutra, robótica y ejercicios inspirados en el entrenamiento de astronautas.

Para la cucuteña, la oportunidad también puede ayudarle a definir el camino profesional que comenzará una vez termine el colegio.

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Medicina sin dejar de mirar al espacio

Luisa ya tiene previsto iniciar sus estudios de Medicina en la Universidad de Santander, en Cúcuta, aunque reconoce que la experiencia en Houston podría abrirle nuevas posibilidades académicas.

“A mí me gusta mucho la medicina, la voy a empezar a estudiar el otro año y me gustaría enfocarme en medicina general por ahora. Mientras que la voy estudiando y voy avanzando en la carrera, veo si me especializo en medicina aeroespacial o si me gusta alguna otra especialidad, pero nunca dejar de lado el tema de la NASA y el espacio”, aseguró.

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La joven aseguró además que seguirá abierta a becas u oportunidades que puedan aparecer después de su participación internacional, aunque por ahora mantiene su plan de estudiar en Cúcuta.

Escuche la entrevista completa aquí: