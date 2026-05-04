"Tecnología sin estrategia es un engaño": general (r) William Salamanca sobre el reto de seguridad

El panorama de seguridad en Colombia atraviesa un momento crítico, marcado no solo por el aumento de la percepción de miedo en las ciudades, sino por una sofisticación técnica sin precedentes de los grupos armados. Así lo advirtió el General (r) William Salamanca, director emérito de la Policía Nacional, en su paso por los micrófonos de Blu 4.0.

Durante la conversación, Salamanca fue enfático en que la compra masiva de dispositivos tecnológicos por parte de las administraciones locales no garantiza resultados si no existe una hoja de ruta técnica detrás. "La tecnología ayuda muchísimo para enfrentar las capacidades de la criminalidad, pero la tecnología sin una responsabilidad y una auditoría es un engaño. Una ciudad puede decir que tiene 2.500 cámaras, pero si solo funcionan 200, estamos fallando", afirmó el General Salamanca.

Uno de los puntos más preocupantes expuestos por el oficial retirado es el uso de herramientas de vanguardia por parte de estructuras criminales en zonas como el Cauca.

Según Salamanca, estos grupos han dejado de lado los métodos tradicionales para integrar tácticas de guerra moderna. "Los grupos armados organizados están cada vez más sofisticados. Lo vemos en el Cauca, donde han atentado contra la población civil y la fuerza pública con drones, una capacidad que antes no tenían", explicó. Además, alertó sobre cómo estos grupos utilizan la web para fortalecer su logística: "En las redes sociales y en la web adquieren armas, municiones y explosivos".



General William Salamanca. Foto: Blu Radio

Ante los recientes hechos de violencia en el suroeste del país, Salamanca hizo un llamado a revisar los protocolos de inteligencia, señalando que la capacidad de reacción debe ser superada por la de prevención. "Algo habrá que revisar. Tenemos una capacidad de inteligencia destacada en el mundo, pero la inteligencia anticipativa no está funcionando. Aquí hubo planeamiento, coordinación y movimiento de criminales que debió preverse", sentenció.

Como solución, el general Salamanca propuso un modelo de seguridad más colaborativo, donde la tecnología sea el puente entre lo público y lo privado. Destacó que el país cuenta con una fuerza de más de 300.000 miembros de seguridad privada que podrían integrarse al monitoreo ciudadano.

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Finalmente, dejó un mensaje de solidaridad para las víctimas y un llamado a la cohesión social: "El mensaje aquí es rodear a los buenos, rodear a la fuerza pública... no puede ponerse sobre la mesa la capacidad de un criminal y que se doblegue una comunidad".