¡Tome nota! Claves para proteger a los niños en Internet

El próximo 6 de febrero se celebrará el día para promover el internet seguro. Según cifras recientes de Te Protejo, en 2017 se registraron 8.976 casos, de los cuales un 59 % pertenecen a contenido sexual pornográfico de menores en Internet.

La Policía Nacional decidió bloquear 2.715 páginas web por albergar imágenes ilegales. Además, el fenómeno de las redes sociales ha hecho que la diversidad de opiniones y de comentarios ofensivos por diferentes razones se propague velozmente.

Según Te Protejo, estos son algunos de los consejos para un comportamiento sano y adecuado en la red:

1. Pide autorización a las personas para etiquetarlas, antes de hacerlo.

2. Nunca publiques información personal tuya o de otras personas.

3. Comparte fotos o videos de otras personas, únicamente con su consentimiento.

4. Respeta las opiniones de otras personas, así sean diferentes a las tuyas.

5. Escribe solo lo que le dirías a alguien personalmente, siendo siempre respetuoso.

Esa misma organización clasificó las recomendaciones por edades. Para niños de hasta 17 años, estos son los cinco pasos importantes:

1. No guardes secretos: Cuéntale a un adulto de confianza si algo te hace sentir triste, asustado o confundido.

2. Pregúntale a un adulto de confianza antes de intercambiar información como tu nombre, dirección y número de teléfono.

3. Desconfía: Nunca te encuentres en persona con nadie que hayas conocido en Internet.

4. Respeta a las demás personas y no seas ofensivo, grosero o amenazante en línea.

Para adolescentes, considerados entre los 17 y los 20 años:

1. Piensa antes de publicar: No publiques información ni imágenes que te puedan poner en peligro, avergonzarte ni dañar tu futuro.

2. Respeta a las demás personas en línea: No envíes ni reenvíes nada grosero, ofensivo o amenazante para ti ni para otras personas. No uses información personal de otros para dañar su reputación.

3. Desconfía: Nunca te encuentres en persona con nadie que hayas conocido en Internet.

4. Protégete: Ante comentarios que te hagan sentir incomodo, sean groseros u ofensivos:

a. - No respondas

b. - Guarda las pruebas

c. - Cuéntale a un adulto de confianza

d. - Reporta en la red social, la Policía Nacional o www.teprotejo.org



Con esta iniciativa, la entidad busca prevenir casos como los del hombre sindicado de abusar y grabar a alrededor de 500 menores para vender los contenidos en la web.

Finalmente, hay que recordar que las redes sociales tienen alternativas de control parental para monitorear lo que los niños hacen cuando están solos allí. Una de las recomendaciones de Te Protejo es no permitir pantallas en las habitaciones.

