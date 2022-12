Tres empresas pujarán por quedarse en marzo con administración del dominio .co

Luego de un largo y tedioso proceso, marcado por las constantes quejas y denuncias de Neustar, empresa detrás de .CO Internet SAS, actual administrador del dominio .co, sobre presuntas irregularidades en el proceso para favorecer a la empresa Afilias, hoy se cerró el proceso de recepción de propuestas para hacerse con dicha operación del dominio nacional de Colombia en el que, curiosamente, no se presentó la empresa señalada de ser supuestamente favorecida con las condiciones de la licitación.

Los tres proponentes que se presentaron finalmente a dicha adjudicación son el Consorcio Dot CO (Centralnic Limited, Team Internet AG y Central Comercializadora de Internet SAS); .CO Internet SAS (Neustar) que es el actual operador del dominio; y Nominet UK.

Según el cronograma de adjudicación, el próximo 27 de marzo, luego de la publicación de evaluaciones de las propuestas y las observaciones a las mismas, se hará la audiencia de adjudicación que definirá quien de los tres proponentes se quedará con la administración y venta del dominio .co, uno de los más apetecidos del mundo de Internet que cuenta con cerca de 2,3 millones de adjudicaciones activas.

Proceso largo

Este proceso licitatorio estuvo marcado de una larga polémica iniciada principalmente por Neustar, actual operador del dominio, para quien el proceso estuvo manchado de irregularidades y condiciones que hacían pensar que estaba viciado y hecho para que solo Afilias, empresa que estuvo interesada en participar, se quedara con el contrato.

En sus reclamaciones, Neustar señalaba que el Gobierno no respetó normas básicas técnicas y comerciales para darle continuidad a su contrato como administrador y que algunas condiciones solicitadas en el pre pliego licitatorio sólo eran cumplibles por Afilias, lo que dejaría por fuera a demás competidores.

El diarioregistró en días pasados dichas denuncias de

supuestas irregularidades alrededor de la licitación del dominio .co.

El Ministerio TIC se defendió argumentando que el proceso estuvo acompañado por expertos de la UIT (Unión Internacional de Telecomunicaciones) precisamente para darle transparencia y mayor garantía técnica a la licitación, y que las críticas sobre algunas condiciones fueron oportunamente retiradas para brindar las mismas oportunidades a todos los interesados.

Y hoy, precisamente, al conocerse los tres interesados, curiosamente se presentó Neustar como uno de los proponentes y no Afilias, la empresa señalada insistentemente de estar supuestamente beneficiada con las condiciones del pliego.

El objetivo del Ministerio TIC es lograr un mayor ingreso para el Estado con la comercialización del dominio .co, pues hoy en día se recibe apenas el 7% sobre los ingresos de venta del dominio, mientras en otros países dicho porcentaje de participación del país dueño de la nomenclatura para direcciones de Internet llegar hasta un 40% sobre sus ventas.