Vuelve Hotsale, una oportunidad para conseguir descuentos en compras online

Entre los próximos 8 y 9 de septiembre se desarrollará la segunda versión de Hotsale en Colombia, una jornada de 48 horas en la que reconocidas empresas de ventas de productos y servicios online pondrán nuevamente a disposición de los colombianos increíbles descuentos y ofertas.

HOTSALE.COM.CO® VERSIÓN II®, es un evento nacional de compras por internet organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, con el apoyo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y en esta oportunidad, llega para ofrecer atractivas promociones tanto para los que aprovechan comprar a precios excelentes, artículos y servicios de sus marcas preferidas, como para quienes les gusta anticiparse en temporadas especiales como “amor y amistad”, ahorrando así, en tiempo y dinero.

“El éxito del HOTSALE.COM.CO® de abril de este año nos llevó a organizar la VERSIÓN II®, que estamos seguros seguirá creciendo en la mente de los colombianos, como otra gran oportunidad para comprar por internet, desde la comodidad de su casa u oficina y a los mejores precios. Y por otra parte, para las empresas colombianas, será otra vitrina para incrementar sus ventas”, señaló Victoria Virviescas, directora ejecutiva de la CCCE.

Vale la pena resaltar que en la primera versión de HOTSALE.COM.CO® hubo más de 222 mil visitas únicas. Por su parte, PayU, ´pasarela de pago, procesó alrededor de 30.000 transacciones exitosas, que representaron ventas cercanas a los $8.000 millones de pesos, en la jornada de 48 horas.

Cómo participar:

HOTSALE.COM.CO® VERSIÓN II comenzará a la medianoche del inicio del 8 de septiembre y finalizará igualmente el 9 a las 12 a.m.

Para participar de este HOTSALE.COM.CO® VERSIÓN II® sólo hay que ingresar a www.hotsale.com.co , registrarse y comenzar a disfrutar de increíbles descuentos online, de las tiendas virtuales Adidas, AlKosto/Ktronix, Assist Card, Cencosud, Claro, Colchones ElDorado, Cuponatic, Dafiti, Decameron, Despegar, Falabella, Geelbe, Groupon, Lenovo, LentesPlus, Linio, Locatel, Mega Shop TV, MercadoLibre, Movistar, Offcorss, Panamericana, Patprimo, Pepeganga, Qbien, Reebook, Seven Seven, Sony, Tennis, Tigo y Vision Plus tienen preparados para los colombianos, con el patrocinio de BBVA y RCN Radio.

Finalmente Victoria Virviescas, “HOTSALE.COM.CO® VERSIÓN II® es una iniciativa que beneficia a los consumidores en razón a las diversidad de oportunidades de ofertas de productos y servicios, que anunciarán nuestros comercios. Vea también: ( Avianca hará descuentos de hasta el 50% en tiquetes con destinos nacionales ).

Con información de Oficina de prensa Cámara Colombiana de Comercio Electrónico.